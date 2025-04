Laibach spet v Sarajevu

Glasbena skupina Laibach bo v sklopu evropske turneje Opus Dei Revisited jutri zvečer nastopila v sarajevskem Domu mladih. Zasedba je turnejo napovedala ob obnovljeni izdaji svojega skoraj 40 let starega albuma Opus Dei, koncert pa sovpada s 30. obletnico nastopa v okupiranem Sarajevu leta 1995.

Laibach je tedaj 20. in 21. novembra nastopil v sarajevskem Narodnem gledališču. Tik pred drugim koncertom je bil podpisan Daytonski sporazum, ki so ga sprte strani z ozemlja bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije podpisale v ameriškem mestu Dayton v zvezni državi Ohio ter z njim končale vojno v Bosni in Hercegovini.

Tretji studijski album Opus Dei iz leta 1987 sestavljajo skladbe Leben heisst Leben, Geburt einer Nation, Leben – Tod, F.I.A.T., Opus Dei, Trans-National, How the West Was Won in The Great Seal; nekatere so (zdaj) tipične laibachovske priredbe.

Del turneje v podporo novoizdanemu prenovljenemu albumu je skupina izvedla že lani, in sicer predvsem po severnem delu Evrope vse do Skandinavije, tokrat pa je med postaje uvrstila Severno Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo, Bukarešto in Srbijo. Prvega marca je zasedba nastopila v Novi Gorici, letošnji evropski prestolnici kulture, zadnji koncert pa je na njihovi uradni spletni strani napovedan za 11. julij v Kranju.

Zadnji nastop turneje je napovedan za 11. julij v Kranju.

Kot piše v sporočilu za javnost zasedbe Laibach, so v Muzeju rdeče zgodovine v Dubrovniku 23. marca odprli razstavo z naslovom Moč, provokacija, dekonstrukcija – Laibach 1980–1995, v prestolnici Črne gore pa so v galeriji Muzeja sodobne umetnosti gostovali z razstavo Ausstellung! Laibach Kunst: Revolucija još traje. V ljubljanski Cukrarni bodo med 23. aprilom in 9. majem imeli še razstavo Unternehmen Barbarossa, ki jo bo zasedba sklenila z rekonstrukcijo koncerta iz leta 1983 na zagrebškem glasbenem bienalu, zaradi katerega so skupini med letoma 1983 in 1987 prepovedali delovanje.

Devetega maja bo pri založbi Mute Artists na dvojnem albumu objavljeno izvirno simfonično delo skupine Laibach z naslovom Alamut, ki obravnava znamenito in na zgodovinskih dogodkih utemeljeno zgodbo iz Perzije v 11. stoletju, kakor jo je v svoji knjigi opisal slovenski pisatelj Vladimir Bartol.