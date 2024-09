Ste med njimi? Med rjuhami najbolj strastni astrološki znaki

Dober ljubimec premore zvrhano mero strasti. In rojeni v nekaterih astroloških znakih z njo prav nič ne skoparijo, nasprotno.

Kateri so med rjuhami najbolj strastni? Odgovar na to vprašanje ima City Magazine.

Škorpijon: vroč in skrivnosten

Rojeni v tem znaku slovijo po tem, da v sebi skrivajo veliko strasti, hkrati nikoli vsega prehitro ne razkrijejo in vedno znova presenečajo.

So skrivnostni, magnetno privlačni in, ko pride do vročega srečanja, nikoli ne razočarajo. Škorpijoni si zato nedvomno zaslužijo mesto na tem seznamu.

FOTO: Gettyimages

Oven: energija in entuziazem

Če ovnom česa nikoli ne zmanjka, je to energija, podkrepljena z njihovim entuziazmom.

V kombinaciji z ljubeznijo do vsega lepega ter prijetnega nastane izjemen vir strasti, ki med rjuhami res pride do izraza.

Kajti ovni znajo pokazati svoje ter prebuditi najbolj vroče občutke v partnerju.

Riba: romantični sanjač

Če gre pri ovnu in škorpijonu za golo strast, je ta pri ribah močno prepletena z nežnostjo in romantiko.

Čutne ribe znajo med rjuhami pričarati posebno izkušnjo, kajti njihova strast je nežna, senzibilna in hkrati tako zelo intenzivna.

Popolna kombinacija za nežne in malo manj nežne duše.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Lev: kraljevski in radodaren

Lev se vedno trudi očarati. In očara tudi v postelji. Kajti njegov trud je usmerjen v zadovoljstvo partnerja, kateremu želi vsakič znova pričarati nepozabno izkušnjo.

To pomeni, da je povsem predan dejanju in da ga začini z zvrhano mero strasti, čeprav morda samo zato, da je na koncu deležen pohvale.