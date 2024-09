Duhovi, črna mačka, število 13: najbolj vraževerni astrološki znaki

Vraže so del našega življenja. Je pa res, da jim nekateri namenjajo veliko prozornosti, drugi se nanje požvižgajo. Rojeni v štirih astroloških znakih so prav posebno vraževerni.

Kateri se zgrozijo, ko vidijo črno mačko, verjamejo, da v določenih dneh pridejo na obisk duhovi, so srečni, ko najdejo štiriperesno deteljico, in se bojijo števila 13? Izdaja jih miss7.

Riba: rituali za srečo

Osebe, rojene v znamenju rib, so zelo pozorne in intuitivne. Vse, kar jih obdaja, dojemajo kot nekakšna sporočila ali opozorila.

Naklonjenost ritualom potrjuje njihovo močno praznoverje. Nikoli ne pozabijo potrkati po lesu, vedno so pozorni na črno mačko in nikoli ne spregledajo drugih znakov, ki bi jim lahko prinesli nesrečo ali srečo.

Rituali, s katerimi je prepleteno njihovo življenje, jim pomagajo ohranjati red in jim ponujajo nekakšno varnost. Z njimi imajo občutek, da vendarle lahko v vsakem primeru vplivajo na dogajanje okoli sebe.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Rak: talisman, ki varuje

Raki so osebe, ki se hitro vznemirijo. Njihovo praznoverje izhaja iz težnje po varnosti in stabilnosti ter dejstva, da ničesar nočejo prepuščati naključju.

Zato se pred morebitnimi slabimi vplivi iz okolja vsaj poskušajo zavarovati z različnimi talismani, ki jih, oziroma vsaj enega, vedno nosijo s seboj.

Tehtnica: vse se bo dobro končalo

Tehtnice so globoko v sebi stare duše, morda se v tem skrivajo korenine njihovega strahu pred nevarnostmi, na katere naj bi jih opozarjali različni z vražami povezani simboli.

Tehtnice nikoli nočejo izzivati sreče in se vselej poskušajo zavarovati pred nesrečo. Storile bi vse, da bi ji ubežale, zatekanje k vražam jim ni tuje, če pa jim sreča vendarle obrne hrbet, so prepričane, da ima to svoj namen in da se bo na koncu vse dobro končalo.

FOTO: Shutterstock

Škorpijon: najbolj skrivnosten znak

Ni presenečenje, da je na tem seznamu znamenje, ki slovi kot najbolj misteriozno in zna pogledati globoko v zadeve. Škorpijoni verjamejo, da ni nič prepuščeno naključju in da vse obvladujejo sile, na delovanje katerih se lahko vsaj nekoliko pripravimo po zaslugi vraž.

Črna mačka ni tam kar tako, prav tako ne podkev.

Verjamejo v višje sile in si pri njihovem razumevanju pomagajo s kristali in podobnimi pripomočki. Pri škorpijonih je varnost na prvem mestu in njihov moto je: bolje preprečiti kot zdraviti.

Preprečiti je mogoče tudi z upoštevanjem znakov, ki jim drugi preprosto pravijo vraže.