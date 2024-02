Snežna polna luna prinaša velike spremembe: rojeni v tem znamenju, pazite na denar

Priznani astrolog Kyle Thomas napoveduje, da bo v času februarske polne lune, ki doseže vrhunec 24. februarja, prisotnih več energij. »V tem trenutku se bo okrepila ena izmed najbolj treznih in izzivalnih energij,« ugotavlja in dodaja, da lahko pride do velikih izzivov, depresije, razpada in izolacije.

Čeprav lahko torej pride do več neugodnosti, Thomas pomirja, da bo polna luna nasproti Merkurja, kar prinaša »globoko potrebo po uravnovešanju uma, čustev in srca«. Ko se Venera in Mars združita in zaplešeta z Jupitrom, nas lahko presenetijo tudi romantika, užitek in uživanje, še dodaja.

Snežna polna luna bo sicer v znamenju device za katero Thomas – ki je znan po svojih kozmičnih navodilih za zvezdnike, poslovneže in pomembne vplivneže – pravi, da je »praktično in učinkovito znamenje«.

Snežna polna luna se pojavi v februarju. Mesec velja za najbolj snežen mesec na severni polobli, od tod tudi ime za luno.

Kaj vašemu astrološkemu znamenju prinaša snežna polna luna?

Oven

Ovni bodo v tem obdobju zelo zaposleni. »Kmalu boste žonglirali s številnimi obveznostmi in projekti, povezanimi z delom,« napoveduje Thomas, ki pravi, da boste verjetno osredotočeni na svoje prioritete in ne na sprostitev in zabavo.

Thomas tudi napoveduje, da se bo okoli februarske polne lune zgodila »pomembna prelomnica« v vašem poklicnem življenju. »Morda končujete velik projekt za svojega šefa ali končujete delo na enem delovnem mestu in prehajate na drugega. Vsekakor preverite svoje zdravje in se naročite pri zdravniku ali dietetiku, če na kar koli posumite,« navaja.

Bik

Valentinovo je morda res 14. februarja, vendar se bo vaše ljubezensko življenje razgrelo okoli snežne polne lune. Nenadoma se vam bo zdelo, da je vaše življenje polno romantike, strasti in smeha. Če ste samski, Thomas napoveduje, da boste imeli odlično priložnost, da spoznate nekoga novega – morda celo sorodno dušo. Če ste v predanem razmerju, izkoristite energijo te polne lune. »Pustite si nekaj časa za spolnost in avanturo s partnerjem,« predlaga.

Če se v tem času zgodi razhod, Thomas pravi, da je to verjetno zato, ker niste bili »na isti valovni dolžini«.

Dvojčka

Dom je tam, kjer je srce. Imate karierni zagon in ambicije, vendar Thomas napoveduje, da vas bo vaše družinsko življenje okoli polne lune ta mesec »povleklo v svojo smer«.

Na žalost, pravi, novica morda ne bo to, kar ste upali, kar vas lahko vznemiri. Zdaj, ko to veste, lahko »usmerite svoja jadra in predvidite škodo« ter se proti temu borite.

Rak

Zdaj je čas, da verjamete vase. »Razmišljali ste o velikih idejah in se počutili navdihnjeni, da bi poleteli v nove smeri, vendar se lahko zgodi nekaj neverjetnega v povezavi z vašim vsakdanjim življenjem,« pravi Thomas. Intenzivnost lahko občutite v povezavi s komunikacijskim prizadevanjem, napoveduje ... Morda boste začutili privlačnost s sosedom, prijateljem ali nekom, ki vam je blizu.

Lev

Pazite na svoj denar! »Vaši prihodki in odhodki se trenutno ne ujemajo,« pravi Thomas in ugotavlja, da je morda čas, da pritisnete na zavoro. Če pravilno ocenite svoje finance, boste gotovo izplavali. Vendar pa pravi, da lahko ta luna »sproži zajeten nakup«, za katerega menite, da ga lahko obvladate, vendar ga boste morda morali premisliti.

Na srečo vam pa vas lahko čakajo tudi presenetljiva povišica, pravi Thomas, nova zaposlitvena priložnost ali dodaten zaslužek. »Če iz nekega razloga zdaj izgubite tok prihodkov, boste morali hitro poiskati nekaj novega,« dodaja.

Devica

Device, čas je, da zasijete! Čeprav Thomas opozarja: »To bi lahko pokvarilo načrte ljudi okoli vas ali vašega partnerja, saj ne bodo podpirali vaših najglobljih želja in načrtov. Ne umikajte se!«

Vendar pa povejte, kako se počutite, in uporabite svoje pogajalske sposobnosti, pravi Thomas in ugotavlja, da lahko še vedno uresničite svoje želje. »To je prelomnica za vas, zato sezite po zvezdah in poglejte, katere lahko zgrabite,« pravi.

Tehtnica

Se počutite izčrpani? Thomas napoveduje, da bo februarska polna luna prinesla vaše najgloblje potrebe v zavest, zato, če se počutite zaskrbljeni, predlaga, da stopite korak nazaj in se sprostite.

Dodaja, da je ta luna nekoliko nenavadna, zato opozarja, da se ne naprezajte preveč, saj lahko zbolite.

Škorpijon

»Razburljivi dogodki, zabave in srečanja s prijatelji, bi lahko v vas prebudili nekaj nove energije in vas prisilili, da popolnoma spremenite svoj videz in se začnete zabavati,« pravi Thomas. Lahko bi uživali tudi v uspehu, ki ste ga dosegli z veliko bolečine in truda.

Thomas pa v svoji napovedi tudi pravi, da lahko vaš romantični partner morda »prepira s prijateljem« in da je lahko vzrok ljubosumje. Predlaga vam, da poiščete način, ki vam vsem pomagate uvideti, da ni razloga za dramatiziranje.

Strelec

Zmaga je tako blizu, da jo lahko okusite! »Z uspehom v karieri, novimi priložnostmi in mejnikom pred vami ste pripravljeni svetu pokazati, kdo je glavni. Napredovanje in priznanje bosta verjetno prišla, vendar ne pozabite tudi na druge stvari,« pravi Thomas.

Kozorog

Začenja se popolnoma novo potovanje. »Vaš um in ideje letijo in želite videti, kaj vse vam življenje še ponuja,« pravi Thomas. Vse to se steka okoli intelektualnega projekta, priložnosti za potovanje, akademske pobude ali medijskega zasledovanja. »Vendar se prepričajte, da vse dvakrat preverite in preberete drobni tisk,« dodaja.

Thomas pravi, da bi lahko tokrat naleteli tudi na ovire, vendar če boste dihali skozi celotno dogajanje, bi moralo biti vse v redu. Če se zdaj pojavijo kakršne koli težave ali pogajanja, je ključnega pomena, da vse pregleda odvetnik ali zaupanja vreden strokovnjak, pravi astrolog.

Vodnar

Tokrat vam ne bo šlo. To predvsem velja za vaše delo. Lahko pride do nesoglasij o tem, kako ste dosegli svoje cilje, pravi Thomas. Drug način, kako se lahko manifestirajo težave, je okoli lastnine, naložb ali finančnih zadev.

Kaj lahko naredite? »Bodite odločni, a tudi previdno s čustvi. Ljudje vam bodo bolje prisluhnili, če boste prijazni, kot če jih takoj napadete.«

Ribi

Ljubezen je na poti. Thomas pravi, da bodo ob tej polni luni prav romantični odnosi na prvem mestu. »Zdi se, da ste pripravljeni narediti naslednji korak ali pa, nasprotno, ste pripravljeni na čustveni bes,« napoveduje.

Po eni strani lahko ta luna zbliža vas in tistega nekoga, po drugi strani pa Thomas pravi, da se lahko zgodi, da gre vsak od vaju svojo pot. Pri tem zagotavlja, da se morajo dobre stvari včasih končati, da ste lahko vi pripravljeni še na boljše, piše Glossy.