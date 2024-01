Japonski astrologi trdijo: to so tri znamenja, ki bodo v 2024 najsrečnejša

Po japonski astrologiji je pred nami leto zmaja, v katerem se moramo paziti napadov iz ozadja in roparjev. Bodo pa tri znamenja letos imela veliko sreče, ko gre za denar, vsi poslovni načrti bodo šli gladko.

Japonski horoskop je starodavna veja astrologije, ki temelji na 12 živalskih znakih. Vsak znak je povezan z določeno planetarno energijo, ki vpliva na osebnost, usodo in združljivost ljudi, rojenih pod tem znakom. Izvira iz mešanice japonske in kitajske kulture, ki sta si delili isti lunarni koledar. Znamenja so: Nezumni ali podgana (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924

Ushi ali vol (2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913)

Tora ali tiger (1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914)

Usagi ali zajec (1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915)

Tatsu ali zmaj (2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916)

Hebi ali kača (2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917)

Uma ali konj (2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, 1906)

Hitsuji ali ovca (2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, 1907)

Saru ali opica (2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, 1908)

Tori ali petelin (2005, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, 1909)

Inu ali pes (2006, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, 1910)

Inoshishi ali merjasec (2007, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911)

Nezumi ali podgana

Po japonskem horoskopu bo leto 2024 plodno za vse rojene v znamenju nezumija. Letošnje leto jim bo prineslo finančno stabilnost in možnost odličnega zaslužka. Pričakovati je, da bodo ti ljudje imeli priložnost izboljšati svoj finančni položaj in znatno napredovati v karieri. Svetuje se jim tudi previdnost pri denarju in razmišljanje o dolgoročnih naložbah.

Tora ali tiger

Za ljudi, rojene v znamenju tore, bo leto 2024 finančno zahtevno. Lahko se soočijo z nepričakovanimi stroški in finančnimi ovirami. Vendar jim bosta vztrajnost in iznajdljivost pomagali premagati vse težave in leto bodo zaključili s polnimi žepi. Pomembno je, da so previdni pri svojih naložbah in spremljajo svoje stroške, da se izognejo nepredvidenim izgubam.

Tatsu ali zmaj

To je vaše leto in sreča vas bo spremljala na vsakem koraku. Za finance bo to izjemno ugodno leto. Rojeni v znamenju pogumnega zmaja lahko pričakujejo številne priložnosti za povečanje prihodkov in doseganje finančnih ciljev. Prav tako vam bodo uspeli poslovni podvigi in naložbe, kot da vam bo vse padlo z neba. Pomembno je biti pogumen in izkoristiti priložnosti, ki se vam bodo ponudile, piše Krstarica.