Pripravite se, prihaja močna polna luna, to prinaša vašemu znamenju

21. julija bo nastopila polna luna z močno energijo in posledično s prav takšnim vplivom na dogajanje na Zemlji.

Kako bo delovala na posamična astrološka znamenja, razkriva City magazine.

Oven

Polna luna bo osvetljevala vašo peto hišo, ki je povezana s kreativnostjo, zabavo in romantiko. Za ovne to pomeni veliko navdiha za izražanje skritih in odkritih talentov.

Občutili boste željo po odkrivanju novih hobijev in po umetniškem izražanju. To bo tudi čas novih romantičnih priložnosti, tisti v zvezi boste poglobili odnos.

Izkoristite obdobje ljubezni in veselja ter prijetne občutke delite z drugimi.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Bik

Poln mesec bo ožarjal vašo četrto hišo, ki je povezna z domom, družino in notranjim mirom. Občutili boste še večjo potrebo po stabilnosti in varnosti v domačem okolju.

Obdobje bo idealno za reševanje morebitnih nesoglasji in za poglobitev družinskih vezi. Prav tako nudi odlične pogoje za preurejanje doma v skladu z vašim potrebam.

Povezujte se z domačimi in ustvarite lepe, nepozabne spomine.

Dvojček

Tretja hiša komunikacije, učenja in družabnih veščin bo pri vas najbolj pod vplivom prihajajoče polne lune. Pričakujte veliko priložnosti za izražanje misli, občutkov in idej ter se povezujte z ljudmi, ki so okoli vas.

Bodite odprti za nove informacije in znanja, vpliv polne lune izkoristite tudi za začetek novih projektov, ki zahtevajo sodelovanje ali se več časa družite s sosedi in prijatelji.

Rak

Tokratna polna luna bo v ospredje postavila vašo drugo hišo, hišo financ, vrednot in samozavesti. Morda boste občutili večjo potrebo po finančni varnosti in stabilnosti, po prevetritvi financ ali po iskanju novih načinov za povečanje teh.

To bo za vas tudi čas za zazrtje v vrednote in za odkrivanje tistega, kar vam v življenju res veliko pomeni. Občutili boste potrebo po spremembah življenjskega sloga in notranjih vrednot.

FOTO: Gettyimages

Lev

V času, ko bo polna luna osvetljevala vašo prvo hišo, hišo identitete, samoizražanja in osebnih ambiciji, boste občutili veliko potrebo po osebnostnem razvoju in samorefleksiji ter se boste osredotočili na vaše cilje in želje.

Morda se boste prav zaradi njenega vpliva odločili za občutne spremembe in se boste bolj povezali z notranjim jazom.

Izkoristite ta čas za raziskovanje svojih strasti ter za grajenje samozavesti.

Devica

Polna luna bo osvetljevala vašo 12. hišo, ki označuje duhovnost, skrite zadeve in notranje procese. Občutili boste potrebo po umiku v osamo, da bi se lahko bolje povezali sami s seboj in s svojimi občutki.

Pomembno je, da teh notranjih vzgibov ne zatrete, jim prisluhnete in si vzamete čas za celjenje starih ran, opuščanje slabih vzorcev in za pripravo na nove začetke.

Morda vas bo privlačila meditacija, druge duhovne prakse ali boste samo več časa preživljali v naravi, kjer boste našli mir in odgovore na nekatera vprašanja.

FOTO: Depositphotos

Tehtnica

Vaša enajsta hiša, ki označuje prijateljstvo, družabne stike in skupne cilje bo stopila v ospredje. Pričakuje veliko priložnosti za druženje, sodelovanje z drugimi in za krepitev prijateljstva.

To bo tudi čas za razmislek o svojih družbenih ciljih in o tem, kako prispevati k skupnosti. Morda boste začeli sodelovati na novih projektih, ali se boste pridružili skupini, ki se ukvarja z nečim, kar zanima vas.

Škorpijon

Polna luna bo poudarila vašo deseto hišo, hišo kariere, javne podobe in osebnih ciljev. Občutili boste večjo potrebo po doseganju zadanih ciljev in po priznavanju svojih dosežkov.

Obdobje bo idealno za napredovanje v karieri, za osredotočanje na ambicije in za delovanje, ki se bo obrestovalo na dolgi rok.

Če boste dobro izkoristili priložnosti, ki se vam bodo v tem obdobju ponudile, boste še dolgo želi uspehe in boste uveljavili vlogo znotraj širše skupnosti.

FOTO: Polina Lebed/Gettyimages

Strelec

Polna luna bo osvetljevala vašo deveto hišo, hišo, ki označuje izobrazbo, potovanja in filozofijo. Pričakujte povečano željo po učenju, raziskovanju novih obzorij in po širitvi znanja.

V obdobju polne lune boste iskali globlji pomen življenja, potovali in raziskovali nove kulture. Kaj lahko se boste odločili za nadaljnje šolanje ali za novo popotovanje, ki vas bo obdarilo z bogatimi izkušnjami.

Sledite notranjim vzgibom, ki ga bo vodila radovednost in raziskuje svet.

Kozorog

Vaša osma hiša, hiša transformacije, deljena in intime bo najbolj pod vplivom prihajajoče polne lune. Morda boste občutili močnejšo potrebo po povezovanju z drugimi ali po spremembi svoje zveze.

Pomembno se bo soočiti s strahovi, raziskovati notranje potrebe in se prepustiti spremembam. To bo čas osebnostne rasti, spreminjanja starih vzorcev in grajenja lepšega, bolj avtentičnega razmerja.

Morda se boste odločili začeti nove projekte, ki zahtevajo sodelovanje in deljenje materialnih in nematerialnih dobrin z drugimi.

Vodnar

Ožarjena bo vaša sedma hiša, ki označuje partnerstvo, razmerje in sodelovanje.

Pričakujte večjo potrebo po ravnotežju in harmoniji v zvezi. To bo čas za reševanje morebitnih sporov, za krepitev odnosa z ljubljenimi osebami in za snovanje harmoničnega partnerstva.

Osredotočite s ena skupne cilje in na sodelovanje. Morda boste začeli nov projekt, ki zahteva sodelovanje ali bi poglobil trenutno zvezo.

FOTO: Whiteisthecolor

Riba

V ospredju bo vaša šesta hiša, hiša zdravja, dnevne rutine in samo pomoči. Občutili boste večjo potrebo po skrbi za svoje telo, za duševno zdravje, osredotočili se boste na zdrave navade.

Čas bo idealen, da v življenje vključite zdravo rutino, ki vam bo pomagala do boljšega fizičnega in psihičnega zdravja ter s tem do boljšega počutja.