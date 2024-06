Poletje 2024 bo spremenilo 5 astroloških znakov! Prihaja dogodek, ki zahteva pomembne odločitve

Konec junija in v juliju nas čaka prava astrološka sprememba. Redek pojav, dvojna polna Luna v kozorogu, se bo zgodila poleti 2024. Najprej nas prva polna luna čaka 22. junija, nato pa še 24. julija. To pomeni, da se bomo posvetili vsemu, za kar je odgovorno znamenje kozoroga: statusu, karieri in družbeni vlogi. To vključuje odločitve v zvezi s poroko in ločitvijo, spremembo kariere, pa tudi pridobitvijo državljanstva. Pojav bo lahko prinesel situacije, ki nam bodo popolnoma spremenile življenje, kot da bomo vsi na razpotju in v tem mesecu bomo morali skoraj dvakrat spremeniti smer. To je pet astroloških znakov, ki bodo poleti 2024 doživeli največje spremembe.

Kozorog

V trenutkih polne lune se bo z vašim znamenjem oblikoval Veliki križ, ki govori o vaših usodnih odločitvah. Najverjetneje se boste odločili za nekaj v zvezi z odnosi in krajem bivanja, saj bo vozlišče prihodnosti v tem času v družinskem in nepremičninskem sektorju. Prav tako je verjetno, da bo v tem času pomembno, da dobite kakšen dokument (potni list, potrdilo). Kot da vam bo to le pomagalo pri manevrih, ki jih imate v mislih.

Oven

Dve polni luni bosta kot strela »udarili« v sektor vaših življenjskih ciljev. To pomeni, da lahko sprejemate odločitve v zvezi s statusom svojega razmerja, ali želite poroko ali ločitev, pa tudi, kje boste nadaljevali svojo kariero. Vaš vladar v trenutkih polne lune bo vplival na dogajanje.

Rak

Vprašanja vašega osebnega življenja vas bodo skrbela vse poletje, saj bosta v sektorju vašega partnerstva celo dve polni luni. Možno je, da boste najprej izbrali eno osebo, nato pa se bo nekaj spremenilo in si boste premislili. Poleg tega se bo v času polne lune v vaši karti oblikoval tudi aspekt velikega križa, kar pomeni, da bo odločitev povezana z vašim prebivališčem in statusom. Na primer, lahko podpišete poročno pogodbo ali pridobite dovoljenje za prebivanje.

Tehnica

Polna luna se v vaši karti pojavi v aspektu velikega križa na vaše Sonce, kar nakazuje težke dogodke v družini. Lahko spremenite kraj bivanja ali pa bo vaš dom prenovljen. Situacija se lahko nanaša tudi na življenjski namen, morda popolnoma premislite o smeri svoje usode. Lahko se na primer odločite, da se po dolgih letih odsotnosti vrnete na delo ali pa na koncu delate in se odločite živeti od denarja, ki ga dobite od oddajanja stanovanja.

Ribe

V trenutkih polne lune bo njen dispozitor Saturn v vašem znamenju, kar pomeni, da boste občutili karmičnost dogajanja. Verjetno se bodo najpomembnejše stvari zgodile v vašem okolju, od odpuščanja celotne ekipe do sprejemanja odločitev o odnosih. Na primer, vaš prijatelj vam lahko prizna svoja čustva, kar bo na koncu močno spremenilo vaše načrte za prihodnost. Na te datume lahko verjetno izveste novico o nosečnosti, saj se polna luna pojavi na osi otrok in ljubezni.