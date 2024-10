Pozor, prihaja retrogradni Jupiter, kako in na koga bo najbolj vplival

Energije Jupitra med navidezno potjo nazaj delujejo drugače, kot energije retrogradnega Merkurja. Jupiter je planet širitve, rasti, znanja in optimizma.

Retrogradno pot začenja 9. oktobra in bo tako potoval vse do 4. februarja naslednje leto. S tem nas bo spodbujal k zazrtju vase.

Vpliv retrogradnega Jupitra je manj očiten kot vpliv takšnega Merkurja, a je mnogo globlji.

FOTO: Alexaldo/Gettyimages

Ne prinaša kaosa in komunikaciji in tehnologiji, prinaša pa spremembe v samorefleksiji, omogoča redefiniranje ciljev in pogled vase.

Kaj se bo torej dogajalo?

Retrogradni Jupiter nas bo spodbujal k prevetritvi svojih prepričanj, etičnih stališč in dolgoročnih načrtov.

To bo čas duhovne rasti in zorenja. Namesto, da bi živeli v naglici, nas bo usmerjal k upočasnitvi zadev, k preverjanju ciljev in načrtov ter v razmislek o tem, ali so ti še v skladu z našimi notranjimi vrednotami.

To med drugim pomeni soočanje s preteklimi napakami, kar ni nujno slabo. Nasprotno, to obdobje bo zagotovilo priložnost ozavestiti vse, ki so bile storjene v preteklosti. Ne v smislu obžalovanja teh in takratnih odločitev, temveč v smislu, da se ne bodo več ponavljale.

FOTO: Cristina Conti/Shutterstock

Na katera znamenja pa bo najbolj vplival?

Medtem ko bodo pod njegovim vplivom vsi astrološki znaki, bodo trije od njih najbolj občutili retrogradnost Jupitra. To bodo ovni, levi in strelci.

Oven

Dragi ovni, retrogradni Jupiter vas bo pripravil do tega, da boste znova razmislili o dolgoročnih ciljih. Ste prepričani, da greste v pravo smer?

To bo obdobje, ko se boste lahko dodobra zvedli svoje nepotrpežljivosti in se naučili, kako se odzivati bolj razumsko in smotrno. Pričakujte, da boste na podlagi razmisleka primorani drugače zapeljati nekaj svojih velikih projektov.

Lev

Levi, Jupiter vam bo omogočil pomembno lekcijo z vidika osebnih izkušenj. Ali res živite po svojih merilih, avtentično in tako, kot vam najbolj odgovarja? Morda bi morali še enkrat razmisliti o vaši pristnosti na tem svetu.

Bodite pripravljeni na dvome v smislu: sem res srečen s tem, kar počnem?

FOTO: Roman Samborskyi/Shutterstock

Strelec

Jupiter je vaš vladajoči planet in njegova retrogradna pot bo na vas imela velik vpliv. Strelci, to bo čas, ko se boste morali zazreti v svoje filozofske poglede in prepričanja.

Morda boste spoznali, da so stvari, v katere ste trdno verjeli, v resnici napačne ali ne držijo več. Prihajajoče obdobje vas bo prisililo v iskanje globokih življenjskih resnic.

FOTO: Shutterstock

Kako ta čas izkoristiti sebi v prid?

Ključ je v tem, da v času retrogradnega Jupitra ne začenjate novih projektov, ne načrtujete velikih sprememb, temveč razmislite o prestrukturiranju svojih ciljev in načrtov.

Obdobje izkoristite za pogled vase in iz njega boste prišli močnejši ter z jasnejšimi vizijami za prihodnost, priporoča City Magazine.