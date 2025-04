Novi trend akcijskih figur znanih Slovencev: tudi Golob, Klakočar Zupančičeva, Janša, Mesec ... (FOTO)

Na internetnih omrežjih smo zasledili nov zabaven trend akcijskih figur v podobah znanih Slovencev. Bi kupili figurice naših kuharskih mojstrov, sprašujejo sodniki najbolj znane kuharske oddaje na malih zaslonih MasterChef Slovenija. In niso edini.

»Bi kupili figurice naših MasterChef sodnikov, če bi te res obstajale in katero bi izbrali? Mi zagotovo bi.«

Tudi skupina Čuki je na družbenem omrežju Instagram s sledilci delila fotografije figuric s podobami članov z vprašanjem: »Tole je danes 'ful in'. Koga je umetna inteligenca najbolj zadela oziroma … Ali nas sploh prepoznate?«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Miha isti.«, »Miha je najbolj si podoben ... Jože najmanj.«, »Miha in Matjaž sta si najbolj podobna, Jože nikakor.«, »Ste si podobni ja.«, »Matjaž bi še nekako. Ampak naravno je le naravno.«

Tudi glasbenik Challe Salle se je na družbenih omrežjih pošalil in sledilcem zastavil vprašanje z emotikonom smeha: »Kmalu v prodaji. Katero figurico bi imel/a?«

Sledilci so odgovarjali različno, nekateri bi imeli vse, veliko njih pa je prepričala serija Lagano.

Tudi Igor Mikič, pogosto imenovan tudi Alfa Mikič, slovenski maneken, fotomodel, igralec, glasbenik, tekstopisec, radijski in televizijski voditelj ter motivator je objavil svojo verzijo, in sicer se je odločil za Šmeks varianto.

Zabavna domislica

Na družbenem omrežju Facebook pa je zaokrožila tudi serija figuric znanih Slovencev, predvsem politikov od predsednika vlade Roberta Goloba, predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, prvaka SDS Janeza Janše in drugih. A tudi športnika Martina Strela smo zasledili med njimi in politično aktivistko Niko Kovač. Podjetnež se je namreč v šali odločil prodajati figurice po akcijski ceni. In zraven je še dopisal: »Pohitite, zaloga je omejena.«

