Študentka (21) pojedla svoj zadnji sendvič: Vse se je zgodilo prehitro ...

Ameriška študentka Avarie Anne Tierney (21), ki je bila na študijski izmenjavi v Rimu, je umrla zaradi hude alergijske reakcije, potem ko je pojedla sendvič, ki je vseboval oreščke.

Domnevno je poskušala osebju povedati, da je alergična na orehe, vendar so bila njena opozorila zaradi jezikovne bariere izgubljena v prevodu. Avarie, doma je bila iz Los Angelesa, se je slabo počutila takoj po tem, ko je pojedla sendvič, in ugotovila, da doživlja alergijsko reakcijo. Pohitela je v svoje stanovanje, da bi vzela odmerek steroidnega kortizona v upanju, da bo ustavila reakcijo.

Vendar pa je nesrečnica, še preden je uspela vzeti zdravilo, doživela anafilaktični šok – hudo in smrtno nevarno obliko alergijske reakcije ter imela težave z dihanjem. Zgrudila se je na tla, kar je njene prijatelje spodbudilo, da so poklicali reševalce. Kljub njihovim prizadevanjem ji niso uspeli rešiti življenja in študentka je umrla.