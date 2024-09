Celo Baba Vanga se jih je bala: astrološki znaki, ki so največja uganka

Nekateri astrološki znaki so tako zapleteni in skrivnostni, da ni mogoče prebrati njihovih načrtov, namenov, misli. Oddajajo močno energijo, ki je kar strašljiva.

Ta je tako intenzivna, da se je rojenih v njih bala celo slavna prerokinja Baba Vanga. Če je le bilo mogoče, se je izogibala tesnega stika z njimi, saj jo je plašila njihova narava, ki ji ni mogla priti do dna. Kateri pa so ti znaki? Odgovor ima žena.rs.

Riba

Morda tega nežnega in sočutnega znaka na tem seznamu ne bi pričakovali, a dejstvo je, da so intuitivne ribe sposobne same sebi napovedati prihodnost in jih krasi kar nekaj posebnih sposobnosti: znajo se ustaviti korak pred nesrečo, spretno se izognejo izdaji, ki bi jih prizadela in znajo preprečiti neljube dogodke.

Vanga se jim je izogibala zaradi njihove močne energije in tudi zato, ker ribe običajno ne potrebujejo pomoči, one se o svoji usodi in prihodnosti odločajo same.

So kot psihologi, znajo prebrati tuje razpoloženje, prijatelji in družina cenijo njihove nasvete, v družbi ne izstopajo in se, če jih nekdo razočara, spremenijo v težkega sovražnika. V tem primeru so sposobni vrhunskih spletk, s katerimi se maščujejo.

FOTO: Szepy/Gettyimages

Škorpijon

Baba Vanga se je trudila, da se ne bi zbližala z nekom, ki je rojen v znamenju škorpijona, saj je zelo težko prepoznala njegove namene, še težje je napovedovala njegovo usodo.

Zdelo se ji je, da obstaja nekakšna velika sila, ki ji preprečuje vpogled v globine škorpijonov, ki na okolico delujejo skoraj hipnotično.

To so odločni posamezniki, pripravljeni strumno stopati po poti od cilja, karieristi, ki velikokrat zavzemajo visoke položaje. Zanje se zdi, da v eni združujejo več oseb, so inteligentni posamezniki, ki znajo okoliščine obračati sebi v prid, karizmatični in velikokrat sebični ter so sposobni svoje šibke točke obrniti sebi v korist.

Prav to pa so lastnosti, ki so Babo Vango ob rojenih v tem znaku plašile.

FOTO: Olga Sagal/Gettyimages

Lev

Baba Vanga se je levom, izogibala iz istih razlogov, kot se je izogibala škorpijonom in ribam. Tudi leve je namreč težko prebrati in spoznati, kaj se skriva v njihovih mislih ter kaj jim obljublja prihodnost.

V življenje drugih neredko vnašajo kaos, so močni, odločni, a če nekdo njihove načrte podre, so ga pripravljeni povsem uničiti. So karizmatični, izžarevajo močno energijo, ki lahko, če se spremeni v maščevanje, dotolče vse njihove dejanske ali zgolj namišljene sovražnike.

Levi igrajo na vse ali nič, so nepredvidljivi, prav takšne so njegove misli ter obnašanje, zaradi česar so rojeni v tem znaku tudi Babi Vangi nagnali strah v kosti.