Trgovinski piflarji pokazali nenavadno ustvarjalnost: »Udarilo bo tam, kjer Trumpa najbolj boli!«

Evropska unija se bo kreativno odzvala na carine, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, navaja ugledni Politico. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takrat dejala, da je zavezništvo »pripravljeno doseči dober dogovor« z ZDA in predlagala »ničelne carine na industrijske izdelke«, a za republikanca, ki je obseden s trgovinskim primanjkljajem, ki ga imajo ZDA z državami po svetu, to ni dovolj.

Želi, da se EU zaveže k nakupu energentov v količini, ki je enaka trgovinskemu presežku Evrope z ZDA. Trump omenja znesek 350 milijard dolarjev, čeprav tako ameriške kot evropske oblasti ocenjujejo, da je bistveno nižji, okoli 235,6 milijarde dolarjev.

Ursula von der Leyen FOTO: Yves Herman Reuters

Trgovinski piflarji pokazali nenavadno ustvarjalnost

Politico tako piše, da bo odziv »morda manj agresiven od pričakovanega, vendar bo ustvarjalen in bo ZDA udaril tam, kjer najbolj boli«.

Po internem dokumentu, ki so ga pridobili, Evropska komisija načrtuje do 25-odstotne carine na 22,1 milijarde dolarjev vreden ameriški izvoz različnih izdelkov. Seznam vključuje kmetijske in industrijske izdelke, kot so soja, meso, tobak, železo, jeklo in aluminij, ki so še posebej odvisni od čezatlantskega izvoza. Politico piše, da so evropski »trgovinski piflarji pokazali nenavadno ustvarjalnost« in uporabljajo »pasivno agresijo«, da bi zadali udarec Trumpovi bazi.

Od soje do sladoleda

Kot primer te »kreativnosti« navajajo sojo – kmetijski proizvod, ki je gospodarsko izjemno pomemben za republikanske trdnjave v ZDA. EU bi lahko s 1. decembrom uvedla 25-odstotne carine za ZDA, drugo največjo proizvajalko in izvoznico soje na svetu. Približno 82,5 odstotka ameriške soje sicer prihaja iz Louisiane, domače države predsednika predstavniškega doma Mika Johnsona.

Članice podprle protiukrepe EU v odziv na ameriške carine Članice EU so danes po navedbah Evropske komisije podprle uvedbo protiukrepov v odziv na carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. EU bo tako postopoma uvedla do 25-odstotne dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 20 milijard evrov. Prvi ukrepi se bodo začeli uporabljati prihodnji teden, večina preostalih pa sredi maja. V skladu s predlogom komisije bodo po neuradnih informacijah prihodnji torek začeli veljati carinski protiukrepi iz let 2018 in 2020, ki jih je EU uvedla oziroma napovedala v okviru trgovinskega spora v času prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa, ko je uvedel 25-odstotne carine na uvoz jekla in 10-odstotne carine na uvoz aluminija. Po dogovoru z administracijo Joeja Bidna jih je Unija začasno ustavila oziroma preložila. Ti ukrepi med drugim vključujejo 10- oziroma 25-odstotne carine na uvoz riža, sladke koruze, arašidovega masla, brusnic ter tobaka in tobačnih izdelkov iz ZDA. Sredi maja pa se bo začela uporabljati še večina preostalih proticarinskih ukrepov, ki jih EU uvaja v odziv na razširjene ameriške carine na uvoz jekla in aluminija. 25-odstotne carine bodo med drugim po neuradnih informacijah veljale za uvoz vrste izdelkov iz jekla in aluminija, pa tudi za uvoz mesa in mesnih izdelkov (perutnina in govedina), jajc, medu, določene zelenjave in sadja ter kave. Za sojo in mandlje naj bi se medtem 25-odstotne dodatne carine začele uporabljati šele 1. decembra.

EU cilja tudi na govedino iz Kansasa in Nebraske, perutnino iz Louisiane, avtomobilske dele iz Michigana, cigarete s Floride in lesne izdelke iz Severne Karoline, Georgie in Alabame. Evropska komisija bo uvedla carine tudi na sladoled iz Arizone, blago iz Južne Karoline, električne odeje iz Alabame, kravate iz Floride, pralne stroje iz Wisconsina in testenine iz Južne Karoline, še dodaja Politico.

Donald Trump FOTO: Mandel Ngan Afp

Ta medij sklepa, da bo imela trgovinska vojna, ki jo je sprožil Trump, visoko ceno za Washington in da bi lahko protiukrepi Kitajske, Kanade in EU ogrozili približno 90 milijard dolarjev ameriškega izvoza.

Rusija: Trumpove carine kažejo na nespoštovanje trgovinskih pravil

Obsežne carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa kažejo na njegovo nespoštovanje temeljev mednarodne trgovine, je danes ocenila Rusija. Moskva je obenem izrazila zaskrbljenost zaradi svetovne trgovinske vojne. Obsežne carine, ki jih je uvedel ameriški predsednik, kršijo temeljna pravila Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in dokazujejo prepričanje Washingtona, »da ni več zavezan normam mednarodnega trgovinskega prava«, je v pogovoru z novinarji dejala tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Rusija, ki je od začetka vojne v Ukrajini poglobila gospodarske in politične odnose s Kitajsko, je od vrnitve Trumpa v Belo hišo previdna glede kritik na račun politik ameriškega predsednika. Vendar so nekateri pristojni v Moskvi v zadnjih dneh izrazili zaskrbljenost zaradi padanja cen nafte, ki so ključnega pomena za ruske javne finance.