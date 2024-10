Mama in hči: najtežje astro kombinacije

Res je, da astrologija ne nudi vedno natančnih odgovorov in da predvidevanja na njeni podlagi ne držijo vselej, a dejstvo je, da včasih pomaga razumeti stvari, ki so na prvi pogled nerazumljive.

Ena od takšnih so odnosi znotraj družine. Zakaj so si nekatere mame in hčere večkrat v laseh kot druge? Morda zato, ker so rojene v znakih, ki se ne ujemajo najbolje.

Katere so kombinacije, ki ne govorijo v prid skladnim odnosom med mamami in hčerami, niza City Magazine.

Mama bik, hčerka lev

Mame bikice so znane po prizemljeni naravi, praktičnem pogledu na svet in potrebujejo jasno rutino. Hčerke levinje so rojene vodje in stalno hrepenijo po pozornosti.

Največji vir težav med tema dvema znakoma je v dejstvu, da hčerka levinja hrepeni po svobodi in pogosto ne upošteva pravil, ki jih postavlja mama bikica.

In ker sta obe znamenji po značaju odločni ter neizprosni, med njima neredko prihaja do trenj. Ta je mogoče ublažiti z razumevanjem in spoštovanjem drugačnih pogledov na svet.

FOTO: Gettyimages

Mama dvojčica, hčerka kozoroginja

Mame dvojčice so spontane in željne avantur, kar kozoroginje, čeprav so hčerke, neredko dojemajo kot nezrelo obnašanje.

Kozoroginje hrepenijo po stabilnosti, dvojčice živijo iz trenutka v trenutek.

Kratek stik je torej neizbežen, če mame dvojčice svojih hčerk kozoroginj že od malega ne vzgajajo v smislu, da ni treba, da je življenje vedno resno in strogo načrtovano.

Mama rakica, hčerka strelka

Rakice so zaščitniške in čustvene, strelke so avanturistične in svobodne. Ta kombinacija je pogosto težka, saj mama rakica s težavo sprejema neodvisnost hčerke strelke, ki se ob preveč zaščitniški mami pogosto počuti ujeta.

Z jasnim postavljanjem meja in prav tako jasno komunikacijo je ta razhajanja mogoče nekoliko ublažiti.

Mama levinja, hčerka škorpijonka

Levinje so odprte in dominantne, škorpijonke so bolj zadržane in skrivnostne.

Težava nastane, kadar hoče levinja imeti vse pod nadzorom, škorpijonka pa se temu upira in izraža potrebo po ohranjanju skrivnosti.

Rešitev je sprejemanje drugačnih energij in grajenje zaupanja.

FOTO: Ryan Mcvay/Gettyimages

Mama devica, hčerka vodnarka

Device so perfekcionistke in cenijo strukturo, vodnarke so svobodomiselne in energične.

Mama devica je zato pogosto zelo kritična do hčerke vodnarke in njenega načina življenja, hčerka vodnarka se ob mami devici neredko počuti ujeta in žrtev njenih prevelikih pričakovanj.

Ključ do boljšega odnosa je pripravljenost device zagotoviti vodnarki več osebne svobode in prostora za raziskovanje.

Mama tehtnica, hčerka riba

Tehtnice so diplomatske in težijo k harmoniji, ribe so čustveno zelo občutljive. Težava v odnosu med mamo in hčerko v teh znakih nastopi, kadar tehtnica pričakuje preveč harmonije in strukture, ribica pa teži k čustveni povezavi.

Rešitev v tej kombinaciji je pripravljenost tehtnice znatneje upoštevati hčerkine čustvene potrebe.

FOTO: Thinkstock

Mama škorpijonka, hčerka ovnica

Mame škorpijonke težijo k nadzoru, hčerke ovnice so neodvisne in neustrašne. Konflikti nastanejo, kadar je škorpijonka preveč oblastna in nadzorniška in ji hoče hčerka ovnica ubežati.

Obe morata sprejeti razlike in najti način, kako osnovati bolj harmoničen odnos.