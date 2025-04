Od guruja do osvajalca

Od 14. do 28. julija,

od 23. do 27. septembra,

od 3. do 17. oktobra

V preteklem življenju ste bili guru z velikim srcem

Ljudi ste očarali s svojim šarmom in inteligentnostjo, imeli ste močan vpliv in bili na strani šibkejših. Bili ste pravi vodja in učitelj, skoraj kot mesija, saj so vam ljudje povsod sledili. Danes vam ni všeč osamljenost in radi pomagate ljudem, ki potrebujejo pomoč. Vseeno niste zelo družabna oseba, v tem življenju pa zelo dobro veste, kaj hočete in kako to doseči. V ljubezni delate najprej z glavo, potem s srcem.

Od 29. julija do 11. avgusta,

od 30. oktobra do 7. novembra

V preteklem življenju ste bili branilec pravice

Vaša moč je ležala v taktnem in hladnokrvnem vedenju. Vsak korak ste skrbno načrtovali in svoje cilje pametno izbirali. Bili ste dober govornik in pisec. V tem življenju ste zelo pošten in neposreden človek ter prezirate kakršno koli nasilje. Radi ste dobrodelni in iskreno pomagate bolnim in šibkim. Pogosto vam manjka samozavesti in včasih podcenjujete svoje sposobnosti. V ljubezni ste visoko občutljiva oseba, ki vse svoje bitje posveti ljubljenemu.

Od 20. aprila do 8. maja,

od 12. do 19. avgusta

V preteklem življenju ste bili neusmiljen osvajalec

Megalomanija in želja po vsiljevanju svoje volje drugim so bile najbolj značilne lastnosti v vašem preteklem življenju. Imeli ste številne nasprotnike, do sovražnikov in tistih, ki so se vam postavili po robu, ste bili neusmiljeni. V sedanjem življenju sovražite avtoriteto. Prizadevajte si za mir in harmonijo. Vaša želja po svobodi je zelo močna in nenehno iščete nove avanture. V ljubezni ste zelo ljubosumni, a vedno pripravljeni dati dušo osebi, ki vas očara.

Od 9. do 27. maja,

od 29. junija do 13. julija

V preteklem življenju ste bili modrec

Zelo dobro ste vedeli, da je slava dvorezni meč. Do sebe ste bili zelo strogi, niste si dovolili napak. Spoznali ste, da smrt ni le fizični, temveč tudi duhovni dogodek. V trenutnem življenju zelo zaupate ljudem in ste ugledna avtoritativna oseba. Ne prenašate blebetačev. Prijateljstvo je za vas sveto in ste zvesti, v ljubezni pa iščete resnico, nežnost in romantiko.

Od 28. maja do 18. junija,

od 28. septembra do 2. oktobra

V preteklem življenju ste bili pustolovec s srcem

Smisel življenja je bil za vas odkrivanje neznanih krajev. Kot zelo radovedna osebnost z divjo domišljijo ste poskušali pogasiti svojo žejo po pustolovščinah. Želeli ste se naučiti številnih tujih jezikov in obiskati številne tuje kraje. Zdaj ste zelo neodvisna oseba z različnimi interesi. Še vedno si prizadevate odkrivati ​​nova obzorja in se ne želite ustaliti na enem kraju. V ljubezni spet iščete dušo dvojčico.

Od 1. do 19. aprila,

od 8. do 17. novembra

V preteklem življenju ste bili znan upornik

Nenehno ste poskušali odkrivati mistično, imeli ste veliko preroško moč in se ukvarjali z belo magijo. Bili ste zelo družabni, vaša ljubezen do drugih pa je bila bolj duhovna kot fizična.

Zdaj ste avtoriteta s kritičnim umom. Radi imate pametne ljudi, ste velik psiholog, hitro razumete, kaj vam ljudje skrivajo. V ljubezni daste vse in hočete enako od svojega partnerja.