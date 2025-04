Ob Cerkniškem jezeru bi gradili hiše! Bližnji stanovalci na nogah (FOTO)

Podjetje Elgo-Nova v bližini Cerkniškega jezera načrtuje gradnjo 17 hiš, kar vznemirja bližnje stanovalce, vključene v civilno iniciativo Cerkniškega jezera ne damo. Prepričani so, da gre za poplavno območje, kjer se ne bi smelo graditi. V podjetju in na občini to zavračajo in tudi sicer poudarjajo, da bo gradnja stekla le ob ustreznih soglasjih.

Območje med Lipsenjem in Žerovnico, kjer namerava podjetje graditi naselje hiš, je že dlje časa stavbno zazidljivo, je pa za začetek gradnje in pridobitev gradbenega dovoljenja treba predhodno pridobiti mnenja različnih organov in sprejeti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Prvo obravnavo tega je cerkniški občinski svet opravil na seji decembra lani, trenutno pa je v pripravi gradivo za drugo obravnavo in njegovo končno potrditev.

Projekt je v prvi fazi sprejemanja OPPN dobil pozitivna mnenja vseh organov, ki morajo podati mnenje, vključno z ministrstvo za naravne vire in prostor. To je mnenje med drugim pripravilo na podlagi strokovnega mnenja, ki ga je podal Zavod RS za varstvo narave. V njem je med drugim ocenil, da celovite presoje vplivov na okolje v tem primeru ni treba izvesti. Kot so za STA pojasnili na zavodu, so tako ocenili, ker je bilo obravnavano območje predmet celovite presoje vplivov na okolje že v postopku priprave občinskega prostorskega načrta leta 2012.

Župan Marko Rupar: Gre za zavajanje

S tem pa se ne strinjajo v civilni iniciativi, kjer so prepričani, da bi presojo morali izvesti. Občini očitajo, da želi gradnjo omogočiti brez strokovnih podlag in javne razprave. Prepričani so, da gre za poplavno območje, na katerem se ne bi smelo graditi.

V Elgo-Novi slednjemu oporekajo. Zemljišče uradno nima režima poplavne ogroženosti, pravijo.

Župan Marko Rupar kot »čisto zavajanje« označuje navedbe, da gre za gradnjo tik ob Cerkniškem jezeru. »Lokacija, kjer naj bi se gradilo, je daleč od jezera. Je tudi dlje od vseh ostalih naselij, ki so v njegovi bližini,« je dejal za STA.

Gradnji po njegovih besedah nasprotujejo predvsem lastniki počitniških hiš, ki so okoli 200 metrov oddaljene ob območja, kjer naj bi se gradilo. »Ti gospodje mislijo, da če pridejo v našo občino in tu kupijo vikend, da potem nekaj kilometrov okoli njih ne sme graditi nihče. Tako to ne gre. Pri nas imamo enaka merila za vse,« je dejal.

Postopek sprejemanja OPPN po njegovih zagotovilih vodijo skrbno in v skladu z zakonodajo. Ob tem poudarja, da bo moral investitor, v kolikor bo želel dobiti gradbeno dovoljenje, upoštevati mnenja vseh pristojnih služb, zato se ne boji, da bi se gradilo nekaj, kar se ne bi smelo.

Kot zavajanje označuje tudi očitke, da gradnji ne nasprotuje, ker naj bi bil prijateljsko povezan s podjetjem Elgo-Nova. »Gre za podjetnika iz naše občine, ki je zemljišče kupil od zasebnikov, pri čemer občina ni imela nič. Res je, da ima podjetje koncesijo za upravljanje javne razsvetljave za 15 let, ki jo je dobilo na občinskem na razpisu, kjer so bili tudi drugi ponudniki, to pa je tudi vse,« pravi. Tudi če bi občina v zadevi imela kakršen koli interes, morajo vsa soglasja za gradnjo še vedno dati zunanje institucije, občina pa na gradnjo ne more vplivati, je dodal.

Na občini zdaj torej pripravljajo gradivo za drugo obravnavo OPPN, v katerega bodo vključili vse pripombe, ki so jih prejeli v prvi obravnavi, in druga mnenja, ki jih bodo podali pristojni organi. Za zdaj vseh še niso prejeli, zato Rupar tudi še ne ve, kdaj bi lahko gradivo znova obravnavali na seji.

Mnenje v omenjeni zadevi bo sicer moralo znova dati tudi ministrstvo za naravne vire in prostor. To je po poročanju TV Slovenija nedavno naročilo novo oceno poplavne ogroženosti za vso državo. V tem času sprejema tudi pobude za območja, kjer ogroženost še ni opredeljena. Eno takšnih pobud so prejeli tudi za območje Lipsenja ob Cerkniškem jezeru, kjer Elgo-Nova načrtuje gradnjo hiš.