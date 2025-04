Čas je za čiščenje energij prostora, prijetneje se boste počutili

Naši predniki so se veliko bolj zavedali vpliva prostora na ljudi v njem, svoje domove so varovali pred vdorom zlih energij, tako da so na vrata obešali magične predmete in rastlinje.

Brinove vejice so po njihovem prepričanju najboljši odganjalec zlih sil. Na sveti večer se je po hišah odvijalo kropljenje doma z blagoslovljeno vodo in prekajevanje z dimom svetega ognja. Predniki so znali zaščititi prostor pred slabimi energijami, a tudi povzročiti pogubo hiši. Poznani so na primer staroverski t. i. lintvern kamni, ki so jih skrivaj komu namestili ob hišo, v zid, hlev ali na skedenj, z leti pa naj bi povzročili propad družine in domačije.

Če je prostor poln zgodovine, je na eteričnih ravneh mogoče zaznati, kaj se je dogajalo – ni pomembno, ali dve uri ali dvesto let nazaj, pravijo duhovni učitelji, ki se ukvarjajo s čiščenjem energij prostora.

Energijsko vtisnejo različni vplivi

V prostorih, ki so obremenjeni z neprijetno preteklostjo, se ljudje slabo počutijo, ne morejo jasno razmišljati ali začnejo razmišljati o neprijetnih stvareh. To se pogosto dogaja nezavedno, a dlje kot ostajajo v takšnem prostoru, bolj tonejo v pogubo. V prostor se energijsko vtisnejo različni vplivi. Pozna se, če imamo dolgo zgodovino konfliktov, nimamo urejenih odnosov glede prenosa dediščine, če se je to premoženje velikokrat pridobivalo z zvijačo ali prek energije sovraštva.

Vedno, ko kupujemo, prodajamo, najemamo nepremičnino, je dobro pogledati tudi njeno energijsko bilanco. FOTO: Driftlessstudio/Getty Images

Vse to vpliva na to, kako se naslednji lastniki vedejo drug do drugega, kaj se dogaja v njihovi družini. Če je na primer stari oče pridobil hišo na nepošten način, z veliko prepiranja in družinske tragedije, je na primer vnuk pozneje ne more prodati, saj se preprosto nihče ne odloči za nakup. Vedno, ko kupujemo, prodajamo, najemamo nepremičnino, je dobro pogledati tudi njeno energijsko bilanco, da si ne nakopljemo hiše, ki je energijsko v slabem stanju. Vedno je pri čiščenju takega prostora pomembno aktivno sodelovanje lastnika in ozaveščanje problematike, da se sčasoma ponovno vzpostavi pretok energije. Šele potem se lahko iznenada pojavi kupec, hiša se izjemno hitro proda, tako gladko, da vse skupaj meji na čudež.

Zadimite prostor, nato naredite prepih

Vse to pa ne pomeni, da se energijskega čiščenja doma lotite samo pred prodajo nepremičnine. Če se želite v njem dobro počutiti, poskrbite za redno energijsko čiščenje prostora. Pomlad je priložnost za to, saj že simbolično spuščamo staro in se odpiramo novemu. Ključen je namen, uporabite lahko energijske spreje za prostor, cvetne esence, lovorjev, brinov ali rožmarinov les, učinkovit je sveti les palo santo, žajbelj ali dišeče smole.

Najbolje je, da po fizičnem pospravljanju in čiščenju prostora naredite še energijskega. Zadimite prostor, nato široko odprite okna in vrata, da s prepihom odstranite dim. Pri tem si predstavljajte oziroma zastavite namero, naj se sčisti vsa stara energija, prostor pa napolnite z lepimi, naravnimi vonjavami, blagoslovite ga in povabite vanj čisto, svežo energijo.