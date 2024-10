Pozor! Tako nevaren je v resnici vsak astrološki znak

Vsi imamo pozitivne, pa tudi negativne plati. Pomembno je, da jih poznamo, da bi razumeli, na katerem področju se moramo izboljšati in česa ne bi smeli početi v odnosih z drugimi. Preverite, kateri znaki Zodiaka so tako nevarni, da se z njimi ni pametno šaliti.

OVEN

Oven eksplodira, če ga izzovete. Če se počuti ogroženega, bo grozil nasprotniku, vendar na srečo redkoreagira. To je njegova metoda zastraševanja tistih, ki ga razjezijo. Lahko nevede povzroči veliko škode, in v vsakem primeru ni nekdo, ki bi ga želeli imeti za sovražnika. Ima dobro srce in nikoli ne napade brez razloga.

BIK

Bik je eden izmed najbolj prijaznih astroloških znakov. Potruditi se boste morali, da ga resnično razjezite. Tudi ko je izzvan, vas ne bo želel prizadeti. Če pa ga ranite, vas bo naučil lekcijo na prefinjen način, tako da tega ne bo opazil nihče drug. Na primer, če se vam stol podre, ker manjka vijak, je to morda delo jeznega Bika.

DVOJČKA

Najbolj natančna definicija Dvojčkov je, da imata dva obraza. Lahko imata dobro, slabo ali celo najhujšo plat. Temna stran Dvojčka deluje kot tipičen prijatelj/sovražnik, ki vas bo sčasoma izdal. Če ga izzovete, lahko postane lažnivec in manipulator, do te mere, da ne boste več vedeli, kdo sploh je.

RAK

Rak je po naravi zelo vase zaprt znak. Nikoli ne veste, kaj lahko pričakujete od njega. Poleg tega, da je nepredvidljiv, je tudi zelo nestabilen. Lahko je v mnogih primerih protisloven, zato je eden najstrašnejših sovražnikov. Ne veste, kaj lahko pričakujete, saj mu misli nenehno spreminjajo smer. Vendar ne bo napadel, razen če ga zelo ne prizadenete.

LEV

Ko govorimo o Levu, govorimo o znaku moči, ambicije, tiranije in vsega, kar je s tem povezano. Lev je rojeni diktator. To ni presenečenje, saj rad prevzame vodstvo v večini situacij. Njegova najslabša lastnost je, da želi imeti nadzor v vsaki situaciji. Najboljša stvar, ki jo lahko storite, je, da ga ne naredite za sovražnika, saj boste končali sredi boja za oblast.

DEVICA

Device so analitične in preračunljive, zato jih zelo malo stvari lahko preseneti. Zaradi tega je zelo težko zlomiti srce Device ali jo kakorkoli prizadeti. Analizira vse in ve, kaj se bo zgodilo, še preden se to zgodi. Če jo poskusite prizadeti, bo najverjetneje takoj odreagirala. Pazite, da je ne razjezite.

TEHTNICA

Nihče ni bolj uravnotežen kot Tehtnica. Če vas sovraži, vam bo to povedala in vam tudi odpustila. Ne more si privoščiti, da bi koga sovražila, saj to povzroča neravnovesje. Njene besede pa lahko delujejo kot britvica in vas ranijo za vedno. Ne dajte ji razloga, da bi vas sovražila.

ŠKORPIJON

Kaj lahko pričakujete od bitja, ki je mešanica ose, pajka, raka in nočne more... Če ne želite, da vas Škorpijon piči, se ne norčujte iz njega. To je znak, ki ima zelo jasen pogled na življenje. Je odločen in natančno ve, kako prestrašiti svoje prijatelje in sovražnike. Če se odločite, da ga boste imeli za sovražnika, je bolje, da se nikoli več ne prikažete pred njim. Nikoli ne odpušča in vam bo vedno znova očital vaše napake.

STRELEC

Strelec je pogosto maščevalen. Ko se razjezi, bo vse pozabil in nadaljeval s svojim življenjem. Ne obremenjuje se z nekom, ki ni več del njegovega življenja. Kljub temu pa nikoli ne veste, kdaj vam bo vrnil udarec, saj je lahko zelo ekscentričen.

KOZOROG

Kozorogi so običajno mirni, čeprav zelo ponosni. Osredotočeni so na svoje življenje in ni enostavno imeti Kozoroga za sovražnika. Ne bo vas želel uničiti, vendar bo branil svoj prostor in čast z vsem, kar ima. Maščeval vam bo na grozovit način, s tem, da bo izkoristil vašo šibko točko.

VODNAR

Vodnar je po naravi zelo muhast in pogosto slabe volje, vendar to ne pomeni, da je hudoben. Nasprotno. Stvarem ne pripisuje velikega pomena in se ne obremenjuje, če mu kdo škodi. Enostavno nadaljuje s svojim življenjem.