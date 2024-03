Pet najbolj skromnih astroloških znakov

Ko gre za skromnost, astrologija izpostavlja predvsem pet znamenj zodiaka in pravi, da rojeni v njih ne hrepenijo po presežkih, zlasti ne v materialnem smislu.

Kateri so znaki, ki slovijo po skromnosti? Odgovore ima Astrotalk.

Riba

Na vrhu seznama so ribe. Vodno znamenje sočutne narave. Rojeni v tem znaku velikokrat izpadejo sanjači, ki dobrobit drugih vedno postavljajo pred svoje ugodje in udobje. Ribe z drugimi delijo vse, brez zadržkov pomagajo, se zlahka postavijo v kožo drugega ter vživijo v njegova čustva.

Ribam ni prav nič mar za materialno bogastvo, one so srečne, če so srečni ljudje, ki jih obdajajo in so zato upravičeno na prvem mestu.

Ribe na prvo mesto vedno postavijo druge. FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Rak

Še eno vodno znamenje, utelešena ponižnost in skrbnost. Raki radi negujejo in razvajajo druge, ter so globoko povezani s svojimi in s čustvi oseb, ki so jim blizu.

Njihova iskrega skrbnost in intuitivno razumevanje občutkov, ki jim v vsakem primeru dajejo prednost pred materialnim bogastvom, znatno doprinesejo k njihovi skromnosti.

Devica

Zemeljsko znamenje, ki mu vlada planet Merkur, svojo skromnost izkazuje s pripravljenostjo vedno pomagati po najboljših močeh, ne glede na to, kakšen učinek bo ta pomoč imela nanj.

Device so natančne, razmišljajo analitično in življenjske radosti ne iščejo v premoženju, temveč v pomoči drugim, za katero ne pričakujejo ničesar v zameno.

Tehtnica

Zračno znamenje pod vplivom planeta Venere izžareva ponižnost in vedno teži k ravnovesju.

Tehtnice so po naravi mirovniki. Njihova sposobnost reševanja sporov, razumevanja različnih perspektiv in iskanja skupnega jezika so med drugim posledice njihove skromne narave.

Skromnost kozoroga se med drugim kaže v spoštovanju tradicionalnih vrednot. FOTO: Shutterstock

Kozorog

Seznam skromnih zaključuje kozorog.

Res je, da so rojeni v tem znaku delavni, ambiciozni in jim veliko pomeni poslovni uspeh, a njihova skromnost se odraža v modrosti in zrelosti, spoštovanju tradicionalnih vrednot in v odsotnosti želje, da bi se s svojimi dosežki, materialnimi ali nematerialnimi, pred komerkoli ponašali ali bahali.