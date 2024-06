Astrološka znaka, ki bosta obogatela do konca leta

Planeti vedno vplivajo na dogajanje na Zemlji, v drugi polovici leta bodo največ sreče prinesli dvema astrološkima znakoma, ki si bosta do konca letošnjega leta finančno opomogla, lažje bosta zadihala in otresla se bosta morebitnih dolgov.

Kajti njuni prihodki bodo cveteli.

Katera sta ta dva znaka, razkriva Your Tango.

Oven

Znani ste po svoji energiji, odločnosti in ambicioznosti. Letos ima na vas največji vpliv Mars, planet akcije. Skoraj vse leto je v vašem znaku in vas spodbuja, vam zagotavlja dodatno moč ter vam pomaga premagovati ovire.

Tu je še Jupiter, planet rasti in obilja, ki je v vaši drugi hiši financ, kar zagotavlja dodatne možnosti za povečanje prihodkov. Druga polovica leta je idealna za širitev posla ali za finančna tveganja, ki se bodo obrestovala.

Saturn je v vaši deseti hiši od maja in bo tam vse do decembra, ta vam omogoča osredotočenje na finančne cilje, ki jih boste s trdim delom dosegli.

Ključna obdobja

Poletje 2024: poletni meseci bodo prinesli veliko priložnosti za finančni uspeh. Bodite pripravljeni na hitre odločitve in tvegane poteze, ki se bodo na dolgi rok obrestovale.

Jesen 2024: to bo obdobje za umiritev in pregled dosežkov iz poletja. Ta čas ovni izkoristite za načrtovanje in varčevanje.

Namigi

Bodite proaktivni: iščite nove priložnosti za zaslužek in bodite pripravljeni na tveganja.

Pametno investirajte: posvetujte se s finančnimi strokovnjaki in razmislite o dolgoročnih naložbah.

Bodite samozavestni: izkoristite naravno samozavest, ki vam bo pomagala premagati vse morebitne ovire.

FOTO: Shutterstock

Lev

Levi slovite po karizmi, kreativnosti in voditeljskih sposobnostih. Leta 2024 je Sonce, vaš vladajoči planet, v idealnem razmerju z drugimi, kar vam bo, zlasti v drugem delu leta, prineslo veliko obilja in pozitivnih priložnosti.

Sonce je v vaši prvi hiši osebnosti že od januarja in bo tam še do avgusta, zato imate že vse leto veliko samozavesti in energije. To so pogoji, ki privlačijo priložnosti in finančni uspeh.

V vaši deseti hiši kariere bo še do novembra Saturn. Njegov vpliv vam pomaga osredotočiti se na cilje in jih dosegati s trdim delom. To je idealen čas za napredek v karieri.

Jupiter v peti hiši bo še do decembra pozitivno vplival na vašo kreativnost in tako povečal možnost za finančno stabilnost.

Ključna obdobja

Zima: zadnji meseci bodo čas za uživanje v plodovih celega leta. Prav to bo idealen čas za povečanje prihrankov in za razmislek o naložbah v prihodnosti.

Namigi

Izkoristite karizmo: vaš šarm vam bo pomagal tvoriti koristne poslovne stike.

Osredotočite se na cilje: z discipliniranim pristopom dolgoročni uspeh ne bo izvzet.

Izkoristite nove priložnosti: bodite odprti zanje in prilagodljivi pri sprejemanju odločitev.