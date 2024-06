Se strinjate: znaki, ki se najbolje poljubljajo

Pogoji za dober poljub so samozavest, strast, izkušnje in čustvena inteligenca. Vse to v sebi združujejo nekateri astrološki znaki, ki so na seznamu tistih, ki se najbolje poljubljajo.

Niza jih portal Best Life.

Kozorog

Ko gre za izkušnje, nihče ne more nadvladati kozoroga. Njegova navidezna oholost in samozavest sta res lahko zastrašujoči na sestankih, a prav tako pomembno vlogo igrata pri poljubih.

Kozorogi niso promiskuitetni, s poljubi izražajo čustva: predanost, ljubezen, pripadnost, z njimi partnerju zagotavljajo občutek varnosti.

Vse to zgolj z enim dotikom ustnic, ki drugi strani dobesedno zamaja tla pod nogami.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Za razliko od kozoroga so rojeni v znamenju dvojčka bolj razigrani in spontani, njihovi poljubi pa igrivi in sproščeni ter zato tako posebni.

Dvojček verjame vase in to pokaže tudi s poljubi, ki so, v skladu z njegovim značajem, drugačni, pa vendar tako sladki in čudoviti.

Škorpijon

Če iščete filmske poljube, je za vas pravi nekdo, ki je rojen v znaku škorpijona.

Skrivnostni pripadniki tega znaka le redko naredijo prvi korak, a ko je ta storjen, se pokaže prava energija škorpijonov. Glavno vlogo pri njih igra strast.

Njihovi intenzivni poljubi jemljejo dih. Dobesedno.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Strelec

Rojeni v tem znaku združujejo popolno mešanico hladnokrvnosti, umirjenost in zbranosti ter na drugi strani spogledljivosti in razigranosti.

Strelci živijo v trenutku za trenutek, njihovi poljubi so zato spontani, intenzivni in pustijo pečat.

Bik

Bik v odnose stopa počasi, a ko se sprosti, zanj ni ovir za izkazovanje čustev. Najlažje s poljubi.

Ti so hkrati romantični in strastni, hkrati nežni in intenzivni, hkrati tako topli in posebni.

Biki s poljubom znajo prepričati, da ko gre za ljubezen, mislijo resno.

FOTO: Gettyimages

Riba

Najbolj romantični astrološki znak deli najbolj romantične poljube. Energija rib je prav nezemeljska ter ustvarja čustveno in fizično bližino.

Ribe uživajo v vseh oblikah fizičnega dotika, poljubi niso izjema, in ker se rade poljubljajo, se poljubljajo odlično.