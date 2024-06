Najboljši sopotniki med astrološkimi znaki

Tu je sezona počitnic, dopustov in seveda potovanj. Nekaterim so ta bolj pri srcu kot drugim in nekateri združujejo ljubezen do potovanj ter lastnosti, zaradi katerih je v njihovi družni prijetno vandrati po svetu.

Pet takšnih razkriva portal zadovoljna.hr.

Strelec

Nedvomno največji avanturist med astrološkimi znaki. On obožuje potovanja, raziskovanja in dinamične počitnice.

Ob tem ceni odkrivanje kultur in na različnih potovanjih nabira neprecenljive izkušnje, zaradi katerih je vedno odlična družba.

Dobro se znajde v vsaki situaciji, ve, kako postopati in kar je najboljše, na različne zadrege, ki se pojavljajo na počitnicah, gleda skozi prizmo humorja ter optimizma.

Dvojček

Tudi rojeni v tem znaku hrepenijo po novih znanjih in raznolikostih, po spoznavanju kultur in dežel ter po širjenju obzorij.

Dvojčki so vedoželjni in prilagodljivi. Obožujejo potovanja in so hkrati odlična družba na njih.

Kajti pozitivizem, spontanost in iznajdljivost, ki jih premorejo, vselej pridejo prav.

FOTO: Gettyimages

Vodnar

Še eno znamenje, ki goji globoko ljubezen do potovanj, najbolj obožuje nekonvencionalne ter manj obljudene destinacije, kraje, ki nudijo drugačnost, inovativnost in odkrivajo drugačen pogled na življenje.

Na potovanjih širijo obzorja in iščejo izkušnje, ki jim omogočajo osebnostno rast ter napredek.

Oni z njimi bolje razumejo svet in oni znajo drugačno plat približati vsem, ki jih na potovanjih obkrožajo.

V družbi vodnarja je pogled na svet res drugačen in posebej zanimiv.

Oven

Dinamično ognjeno znamenje obožuje avanture, ki jih okuša na potovanjih. Rojeni v tem znaku so entuziasti, pripravljeni vedno premikati meje in se predajati adrenalinskim aktivnostim.

Prav zato radi izbirajo destinacije, kjer jim je to dano, se veselijo vsake naslednje avanture in živijo na polno. Ovni so ljubitelji potovanj in z ovni je vedno zabavno potovati.

FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Riba

Vodno znamenje slovi po bujni domišljiji ter empatični naravi. Ribe najbolj privlačijo destinacije, ki zagotavljajo lepoto, mir, harmonijo in jim predstavljajo nekakšen beg pred realnostjo.

Obožujejo mesta ob vodah, na potovanjih se prepustijo umetniški in kreativni plati, na njih se povežejo z notranjim jazom in k temu spodbudijo vse, ki so v njihovi družbi.

Prav zato so potovanja z ribami sicer malo bilj mirna, a poučna in neprecenljiva.