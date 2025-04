Božji arhitekt Gaudí kandidat za svetnika, nedokončana cerkev naj bi spodbujala h katolištvu

Katalonski arhitekt Antoni Gaudí (1852–1926), avtor znamenite bazilike Sagrada Familia v Barceloni, je postavljen na pot svetništva, so sporočili iz Vatikana.

1882. leta so začeli graditi baziliko.

Gaudíjevi privrženci že več kot tri desetletja pozivajo k njegovi razglasitvi za svetnika in izpostavljajo, da so domišljijski zvoniki in zapleteni kamniti deli Sagrade Familie številne ljudi prepričali, da so se spreobrnili v katolištvo. Opozarjajo na njegovo pobožnost in religiozne podobe, vtkane v visoke stolpe, pisano keramiko in valovite črte. Gaudíja že dolgo imenujejo božji arhitekt. Vatikan je v izjavi zapisal, da je papež Frančišek priznal Gaudíjeve »junaške vrline«.

Skoraj sto let po njegovi smrti gre za začetni korak v dolgem in zapletenem procesu k svetništvu. Snovalca največjih turističnih znamenitosti Barcelone morajo najprej razglasiti za blaženega, potem pa bo lahko prešel na zadnjo stopnjo kanonizacije.

99 let po smrti Antonija Gaudíja se je zgodil prvi korak na poti k njegovemu svetništvu. FOTO: Wikipedia

Dokončanja Sagrade Familie še ni na vidiku. FOTO: Nacho Doce/Reuters

»Ni resnih ovir,« je glede razglasitve za svetnika že leta 2003 dejal arhitekt in takratni predsednik Gaudíjeve beatifikacijske družbe José Manuel Almuzara. Družbo je opisal kot gibanje 80.000 ljudi po vsem svetu, ki so molili h Gaudíju in ga rotili, naj dela čudeže. Cerkev je prošnjo začela obravnavati v začetku leta 2000.

Sagrado Familio se začeli graditi leta 1882. Več kot 140 let kasneje ostaja največja nedokončana rimskokatoliška cerkev na svetu, čeprav je Gaudí projektu posvetil zadnjih 12 let svojega življenja. Papež Benedikt XVI. je stavbo posvetil leta 2010, ko je pohvalil »genialnost Antonia Gaudíja pri preoblikovanju te cerkve v hvalnico Bogu iz kamna«. Stavbo naj bi dokončali ob stoti obletnici smrti arhitekta leta 2026, a je pandemija časovnico premaknila za nedoločen čas.