Že februarja nadpovprečno visoka obremenitev s cvetnim prahom

Kako vse bolj mile zime in to, da pridejo spomladanske temperature v naše kraje precej prej kot včasih, vplivajo na sezono alergij? Zrna cvetnega prahu redno zaznavamo že v otoplitvah v prvi polovici januarja, to sta leska in jelša, v Primorju ci­presovke. Ali to pomeni že začetek nove sezone, je odvisno od nadaljnjega razvoja vremena. Če sledi ohladitev, prva zrna pomenijo le pripravljenost na cvetenje po zimskem počitku, ki se nato nadaljuje v toplejšem vremenu. Andreja Kofol Seliger FOTO: Mateja Potočnik Pri dolgoletnih meritvah cvetnega prahu breze v Ljubljani po letu 2012 opažamo pove...