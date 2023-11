Je vaš nos pogosto zamašen? Kriva je otečena sluznica

Kadar zbolimo za virusnimi okužbami, kot sta prehlad in gripa, se običajno spopadamo tudi z zamašenim nosom. Tega povzročajo vnete sluznice v nosu in sinusih, posledica pa je poleg oteženega dihanja, kar je zlasti neprijetno ponoči, lahko tudi glavobol ter pomanjkanje voha in okusa.

Izcedek iz nosu ni vedno spremljevalec zamašenega nosu. Poleg virusov in bakterij lahko zamašen nos povzročajo alergije. V tem primeru posežemo po sredstvih, ki blažijo alergijske reakcije. Zamašen nos je še posebno neprijeten pri dojenčkih, saj ti še ne znajo dihati skozi usta. Zato jim je treba čim prej pomagati na kar se da naraven način.

Treba je dovolj piti, zlasti tople napitke. FOTO: Getty Images

Če traja več kot 14 dni, gre verjetno za alergijo.

Lajšanje težav

Če je nosna sluznica otečena zaradi običajnih bolezni, ki nas množično pestijo v hladnem delu leta, si lahko stanje olajšamo sami.

Zamašen nos bo denimo pomagala odpraviti vlaga v zraku. Omislimo si napravo, ki vlaži zrak, ali na radiatorje namestimo lončke z vodo. Za še boljše delovanje lahko v vodo nakapamo nekaj kapljic eteričnega olja evkaliptusa, ki je odlična prva pomoč pri težavah z dihali. Dihanje vlažnega zraka pomirjujoče deluje na nosno sluznico, omogoča pa tudi, da iz nosa lažje odstranimo sluz. Podoben učinek lahko dosežemo z vdihovanjem pare nad loncem z vročo vodo z brisačo na tilniku (pri tem seveda pazimo, da se ne opečemo!). Krpa, namočena v vročo vodo, ki jo položimo na čelo in nos, prav tako dobro blaži vnetje v nosnicah, poleg tega lajša tudi bolečino. Otrokom čistimo nos s fiziološko raztopino, ki blaži vnetje ter hkrati odpravlja sluz.

Pomagajo inhalacije. FOTO: Wavebreakmedi, Getty Images

Ko imamo zamašen nos, je zelo pomembno, da uživamo dovolj tekočine. Če je ta topla, še toliko bolje. Zdravniki priporočajo pitje vode, naj ne bo mrzla, in nesladkanih čajev.

V lekarni se dobijo zdravila brez recepta proti zamašenemu nosu, dekongestivi. Ti zmanjšajo otekanje nosne sluznice in tako odprejo dihalne poti. Priročni so za uporabo, kadar želite prebiti dan s čim manj nadležnega pihanja v robček, vendar pa je dolgotrajna uporaba odsvetovana. Uporabljali naj bi jih največ sedem dni, v odmerkih, kakršne svetujejo proizvajalci.

Težave z zamašenim nosom navadno minejo same od sebe. Trajajo lahko tudi do 14 dni, če trajajo dlje, obstaja sum, da gre za alergijo, morda pa so krive katere druge bolezni, denimo dolgotrajna okužba sinusov.