Kako vaditi zunaj, če imate alergijo na cvetni prah?

Rekreacija in alergija na cvetni prah ne gresta skupaj. Po dolgi zimi komaj čakamo, da se narava začne prebujati z vsemi svojimi čari, a potem se hitro pojavi cvetni prah.

Tu je nekaj koristnih nasvetov, kako preprečiti in premagati nadležno kihanje med vadbo v spomladanski naravi.

Alergija na cvetni prah se kaže kot alergijski rinitis, vnetje nosne sluznice, alergijski konjunktivitis oz. rinokonjunktivitis, vnetje očesne veznice oziroma veznice in nosne sluznice ali pa kot alergijska astma, vnetje dihalnih poti.

Razvoj alergije na cvetni prah je v veliki meri pogojen z genetsko predispozicijo, zato se alergije pogosteje pojavljajo znotraj družin, obenem pa so zelo pomembni tudi drugi, predvsem okoljski dejavniki.

Zdravniki ocenjujejo, da 20–30 odstotkov prebivalcev trpi za alergijskim rinitisom.

Pojavnost senenega nahoda je najvišja pri otrocih in mladih odraslih (15–25 let). Z leti simptomi alergijskega rinitisa pogosto pojenjajo, še posebej po 50. letu starosti.

Tipični simptomi alergijskega rinitisa so izcedek iz nosu, srbečica, kihanje, srbenje nosu in žrela, zamašen nos, posledično pa tudi slabši voh, okus, manj kakovosten spanec, glavobol in utrujenost.

Pri nekaterih ljudeh se lahko alergijske reakcije na cvetni prah razvijejo v alergijsko astmo, kar lahko povzroči težave z dihanjem in vodi do resnih zdravstvenih zapletov.

Nasveti za preprečevanje alergij pred in po vadbi v naravi

Izogibajte se vadbi ob najbolj kritičnih urah: Zjutraj je v zraku največja koncentracija cvetnega prahu. Poskusite vaditi pozno popoldne ali zvečer, ko je koncentracija cvetnega prahu nižja.

Zaščitite obraz in nos: Nosite sončna očala in pokrijte obraz z masko ali bandano, da preprečite neposreden stik z alergeni.

Umijte lase po vadbi: Cvetni prah se lahko ujame v lase in na kožo, zato se po vadbi stuširajte, da odstranite alergene.

Takoj operite oblačila: Vadbeno opremo operite takoj po vadbi, da odstranite morebitne alergene.

Pazi na vetrovne dni: Veter poveča koncentracijo alergenega cvetnega prahu v zraku. Če je močan veter ali visoka koncentracija cvetnega prahu, raje vadite v telovadnici.

Uporabljajte zdravila za alergije: Če imate zdravila za alergije, jih vzemite pred vadbo, da preprečite alergijske simptome. Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom, če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede zdravil.

Izberite primerno lokacijo za vadbo: Če imate hude alergije, razmislite o vadbi v notranjih prostorih ali na tekalni stezi, kjer niste izpostavljeni cvetnemu prahu.

Z upoštevanjem teh nasvetov lahko zmanjšate tveganje za alergijske reakcije med vadbo v naravi in uživate v aktivnostih na prostem brez neprijetnih simptomov alergij.