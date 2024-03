Homeopatija in alergije: vse več je dokazov o učinkovitosti (Suzy)

Sodoben način življenja, onesnažen zrak, genske spremembe v hrani in številni drugi dejavniki so pripomogli k povečanju števila ljudi, ki trpijo za alergijami. Homeopatija se uvršča med komplementarne in integrativne metode zdravljenja. Integrativna medicina poudarja sodelovanje med klasično medicino in komplementarnimi ter tradicionalnimi terapijami in se na pacienta osredotoča s holističnim pristopom k zdravju in dobremu počutju. Integrativna medicina vključuje medsebojno povezanost telesnega, mentalnega, čustvenega in duhovnega blagostanja. Zato spodbuja integracijo komplementarnih terapij,...