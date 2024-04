Zdravnik razkril, pri kateri starosti morate izločiti alkohol, da preprečite to bolezen

Ameriški nevrolog je natančno določil starost, v kateri se je dobro popolnoma odpovedati alkoholu. Navedel je prepričljive razloge: popolna opustitev alkohola bi namreč lahko odložila nastanek demence.

Raziskave, ki jih je izpostavilo britansko Alzheimerjevo društvo, kažejo, da lahko močno pitje alkohola poveča verjetnost za razvoj demence.

Uživanje alkohola je neposredno povezano z zmanjšanjem bele snovi v možganih, kar lahko moti normalno delovanje tega organa. Dr. Richard Restak, avtor knjige »Kako preprečiti demenco«, je podrobno opisal, kako lahko alkohol vpliva na delovanje možganov, in ga označil za »neposredni nevrotoksin«.

Kdaj prenehati s pitjem?

Nevrotoksin je snov, ki poškoduje, uniči, ali poslabša delovanje živčnega sistema. Dr. Restak je glede na možno škodo, ki jo povzroča alkohol, predlagal starost, pri kateri bi morali popolnoma prenehati s pitjem, poroča ameriški Mirror.

»Vprašajte se, zakaj pijem? Če je odgovor 'ker mi alkohol pomaga izboljšati razpoloženje in zmanjšati tesnobo', ste morda v nevarnosti in verjetno je najbolje, da s pitjem popolnoma prenehate,« je zapisal. »Če ste stari 65 let ali več, vam toplo priporočam, da alkohol popolnoma in trajno izločite iz svoje prehrane.«

Alkohol močno vpliva na zdravje možganov. FOTO: Gorodenkoff Getty Images/istockphoto

Družba Dementia UK je povezala prekomerno pitje alkohola s posebno vrsto demence in pojasnila: »Možganske poškodbe, povezane z alkoholom, nastanejo zaradi prekomernega uživanja alkohola v daljšem časovnem obdobju. Vzrok je lahko kombinacija razlogov, vključno s pomanjkanjem vitamina B1 (tiamina), toksičnimi učinki alkohola na živčne celice, poškodbami glave in poškodbami krvnih žil.«

Da bi se izognili poškodbam možganov zaradi alkohola, je priporočljivo omejiti uživanje alkohola na največ 14 enot na teden, razporejenih v vsaj treh dneh. Drugi ključni dejavniki vključujejo obvladovanje stresa, uravnoteženo prehrano, opustitev kajenja, povečanje telesne dejavnosti in duševne stimulacije ter nadzor krvnega tlaka, holesterola in telesne teže.