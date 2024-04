Samo v Sloveniji: voznica brez izpita, z neregistriranim avtom z ukradenimi tablicami in še do konca pijana

Med preventivno akcijo za zmanjševanje hitrosti, v sklopu katere je v petek potekal še maraton nadzora hitrosti, so policist med poostrenimi nadzori ugotovili skupno 3008 prekoračitev, od tega so jih 441 zaznali na cestah zunaj naselja, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU).

Samo v petek 1173 prekoračitev hitrosti, od tega 247 zunaj naselja

Petkov maraton nadzora hitrosti je potekal v skoraj vseh evropskih državah, v Sloveniji pa so policisti na napovedanih in objavljenih lokacijah poostreno preverjali hitrost voznikov in samo na ta dan ugotovili 1173 prekoračitev hitrosti, od tega 247 zunaj naselja.

FOTO: Policija

Naleteli so na več prehitrih in objestnih voznikov, med njimi pa je po navedbah GPU izstopal voznik, ki so mu zunaj naselja, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, izmerili hitrost 192 kilometrov na uro. Drugemu vozniku avtomobila pa so na delu avtoceste, kjer je hitrost omejena na 100 kilometrov na uro, izmerili hitrost 189 kilometrov na uro.

Voznica brez izpita, z neregistriranim avtom z ukradenimi tablicami in še do konca pijana

Policisti so izpostavili še voznico brez vozniškega izpita z neregistriranim osebnim vozilom, ki je imelo nameščene odtujene registrske tablice, za nameček pa so ji v litru izdihanega zraka namerili kar 0,77 miligrama alkohola. Policisti ji vozniškega dovoljenja niso mogli odvzeti, so pa ji zasegli vozilo in zoper njo na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog za prekrške, za storjeno kaznivo dejanje, povezano z uporabo odtujenih tablic, pa še kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo, so povzeli na GPU.

Ob tem policisti znova opozarjajo, da je neprilagojena hitrost glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč in tudi pomembno prispeva k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih.