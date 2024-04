To je pijača za večjo vzdržljivost med rjuhami

Vsi dobro vemo, da imajo različna živila različne učinke na zdravje. Pa ste vedeli, da obstaja pijača, ki, če jo popijete zvečer, izboljša spolno življenje?

Strokovnjaki so namreč prepričani, da pitje vroče čokolade pred odhodom v posteljo pozitivno vpliva na seksualno izvedbo, saj med drugim povečuje vzdržljivost.

In še nekaj: očitno je prav vroča čokolada najbolj priljubljena pijača med pari. Tako je vsaj dokazala nova raziskava, v kateri je 19 odstotkov sodelujočih odraslih povedalo, da si pred akcijo radi privoščijo skodelico tega napitka.

Skrivnost je v vroči čokoladi. FOTO: Thinkstock

Podatke so zbirali na spletni strani za spoznavanje Illicit Encounters, sodelovalo je 2000 oseb.

Vročo čokolado ali pravi čaj je izbralo največ sodelujočih, na drugem mestu je pristal alkohol. Izbere ga 12 odstotkov vprašanih.

Na četrtem mestu je 10 odstotkov dobila skodelica mleka, saj so sodelujoči povedali, da so ugotovili, da jih prijetno sprosti. Med priljubljenimi napitki sta bila še metin in kamilični čaj.

Tiskovna predstavnica Illicit Encountersa, Jessica Leoni, ni bila presenečena nad temi rezultati. Saj je, kot meni, vroča čokolada zelo erotična pijača.

»Od nekdaj velja za afrodiziak, zato so rezultati povsem smiselni,« je dejala.

Dejansko vroča čokolada res lahko izboljša spolno življenje. Vsebuje namreč aminokislino L-arginin, ki poveča občutljivost telesa med intimnimi trenutki.

Ker pospešuje tvorjenje dušikovega oksida, snovi, ki sprošča krvne žile, izboljšuje pretok krvi, več krvi pride tudi v intimne organe, kar je eden od pogojev za dober seks.

Najboljša s tega vidika je vroča čokolada iz temne sladice.

Malce dodatne spodbude vedno pride prav. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Ta vsebuje več omenjene aminokisline od mlečne, uravnava tudi krvni tlak, izboljšuje zdravje srca in vodi do boljše vzdržljivosti med rjuhami.

Seznam se nadaljuje: čokolada pozitivno vpliva tudi na razpoloženje ter zaradi vsebnosti kemikalije feniletilamin (PEA), imenovane molekula ljubezni, krepi občutke privlačnosti piše Daily Star.