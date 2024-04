Kako zdrava so vaša jetra

Jetra so organ tik pod prsnim košem na desni strani trebuha, v njih pa potekajo številni presnovni in drugi za telo pomembni procesi. Pomagajo pri prebavljanju hrane, odstranjevanju odpadnih produktov iz telesa, ustvarjanju snovi, ki jih telo lahko uporabi, vplivajo pa tudi na strjevanje krvi. Za vsesplošno zdravje je ključno, da so naša jetra v dobri formi.

Bolezni jeter so lahko prirojene, ta pomembni organ pa večinoma poškodujejo virusne okužbe (na primer hepatitis A, B in C), uživanje alkohola ali nezdrave hrane in izpostavljenost nekaterim toksičnim snovem, ki jih hote ali nehote vnašamo v telo.

So pomemben organ s številnimi vitalnimi funkcijami. FOTO: Libre De Droit/Getty Images

Pri sodobnem načinu življenja je pogosta zamaščenost jeter, ki pa jo s spremembo življenjskega sloga lahko popravimo ali celo odpravimo. Zamaščenost jeter lahko vodi v cirozo, nepopravljivo brazgotinjenje jetrnega tkiva; gre za nevarno stanje, ki lahko vodi celo v smrt. Ko jo imamo, je ni mogoče popolnoma ozdraviti, lahko pa napredovanje upočasnimo z zdravili.

Čiščenje jeter – mit ali resnica?

Zaradi vsega tega ni čudno, da so zadnja leta zelo popularni programi čiščenja jeter – žal pa so mnogi zavajajoči in lahko celo škodujejo. Nekateri zeliščni prehranski dodatki so lahko nevarni za zdravje in vodijo v poškodbe jeter, izvleček zelenega čaja denimo lahko povzroči podobne poškodbe kot hepatitis. Učinek prehranskih dodatkov za jetra, kot so pegasti badelj, kurkuma in astragalus, ni dovolj raziskan. Koloidno srebro, ki se včasih uporablja pri hepatitisu C, lahko povzroči neželene učinke, kot je modra koža.

Raje kot alkohol pijmo vodo in sokove. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

Nevarno je lahko tudi sicer modno postenje. Nepasterizirani sokovi, ki se uporabljajo pri postenju, lahko resno škodujejo tistim, ki imajo težave z ledvicami, klistiranje, ki je običajno del postenja, pa lahko povzroči pomanjkanje elektrolitov – stanje je lahko usodno. Starejši in tisti z oslabljenim imunskim sistemom naj bi se postenju izogibali. Pri ljudeh, ki imajo hepatitis B, postenje še poslabša poškodbe.

Nekatere jetrne bolezni lahko preprečimo z zdravim načinom življenja.

Kljub vsemu lahko jetrom pomagate, da se očistijo in sčasoma obnovijo. Pomembno je, da se zdravo in zmerno prehranjujemo, popijemo dovolj vode, se izogibamo alkoholu, tudi preveč kofeina jim škoduje, na njihovo zdravje slabo vpliva uživanje močno predelane hrane z rafiniranim sladkorjem, slabimi maščobami, aditivi in konzervansi.