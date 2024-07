V vročih dnevih se ohladimo s sadjem

Vročina še ne bo popustila, zato v teh pasjih dnevih poskrbimo za primerno hlajenje, pomembno je, da telesa ne obremenjujemo s hrano, ki bi nas še dodatno segrela. Velike količine rdečega mesa, čebule, močnih začimb, maščob in alkoholnih pijač v poletnih mesecih niso dobrodošle.

Raje posezimo po sadju in zelenjavi. Sadje je odličen vir vitaminov, mineralov in antioksidantov, kot sta betakaroten in likopen, ki varujejo kožo pred škodljivimi učinki sončnih žarkov, a na sončno kremo vseeno ne pozabimo. Sadje je bogato z vodo in dodaten vir prepotrebne tekočine, hkrati nas hladi. Tudi zelenjava je dragocen vir hranil, vsebuje tudi precejšen delež vode, zato na naraven način hladi telo in nadomešča izgubljeno tekočino. Poleg tega sta bogata s kalijem, ki se s potenjem intenzivno izgublja in ga je za optimalno delovanje telesa treba nadoknaditi.

Poleti uživajmo živila, polna vode. FOTO: G-stockstudio/Getty Images

Sadje je bogato z vodo in dodaten vir prepotrebne tekočine.

Lakoto in tudi žejo

Lakoto in tudi žejo bomo pogasili s sadno-zelenjavno solato, v kateri kombiniramo lubenice, melone, breskve, fige, kumare, paprike, paradižnik, zeleno solato, bučke. Če ji dodamo stročnice ali kosmiče, lahko tudi perutnino ali ribe, dobimo hranljiv in lahko prebavljiv glavni obrok, ki nas ne bo le nasitil, temveč tudi osvežil.

Jogurt je popoln za vroče poletne dni, saj osveži in hladi. Prav tako sladoled: je hranljiv, okusen, zaradi te ledene poslastice smo bolj veseli in mirni.

Poskrbimo za zadosten vnos tekočine. FOTO: Ivandzyuba/Getty Images

Ne smemo pozabiti na tekočino: te poleti zlahka zaužijemo premalo, posledice pa so lahko resne. Zato je treba popiti dovolj, najbolje vode, če se močno potimo, pa je treba izgubljene elektrolite nadomeščati z izotoničnimi napitki. Pazimo, da tekočina ni premrzla, s tako se ne bomo ohladili, ampak ravno nasprotno povečali občutek toplote. Najbolje je, da je pijača sobne temperature. Izogibamo se sladkim in gaziranim pijačam, ki pospešujejo dehidracijo in s tem onemogočajo kakovostno ohlajanje telesa, prav tako kofeinu, ki spodbuja izločanje tekočine iz telesa, pospeši presnovo, kar se kaže z dodatnim segrevanjem telesa. Če se kavi težko povsem odpovemo, v vročih dneh vsaj zmanjšajmo njeno uživanje.