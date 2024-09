Trije najboljši čaji za zdravo črevesje in močno odpornost

Zdravje črevesja vpliva na splošno zdravje organizma. Eden od najlažjih in najučinkovitejših načinov za zagotavljanje zdravih prebavil sta primerna prehrana in zdrave pijače.

Na prvem mestu so tu čaji, zlasti trije, ki po zaslugi sestavin premagujejo napihnjenost, pospešujejo prebavo, zagotavljajo zdravo črevesno mikrofloro ter spodbujajo izločanje strupenih snovi iz telesa.

Kateri so pri tem najučinkovitejši, niza sensa.hr.

Kamilični čaj

Že stoletja se uporablja kot zdravilo za številne prebavne težave. Kamilica namreč vsebuje snovi, ki delujejo protivnetno, preprečujejo krče, blažijo napihnjenost in omilijo druge prebavne motnje.

Ob tem ti cvetovi sproščajo mišice prebavil, pozitivno vplivajo na črevesne stene in pomagajo pri sindromu razdražljivega črevesja.

Kamilični čaj je najbolje piti po obroku, dober je tudi pred spanjem, saj ob tem, da koristi prebavilom, pomirjujoče deluje na možgane in s tem zagotavlja boljši spanec.

Kamilični čaj je koristen v vseh obdobjih življenje, zlasti je priporočljiv za ženske v perimenopavzi ali menopavzi. Zaradi hormonskih sprememb so namreč v tej dobi pogostejše težave, ki jih lahko ublaži.

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Metin čaj

Znan je po osvežujočem okusu in po pozitivnem učinku na prebavila. Meta vsebuje aktivno sestavino mentol, ki pripomore k sproščanju gladkih mišic v črevesju.

Posebej učinkovit je pri napihnjenosti, vetrovih, blaži tudi simptome pekoče zgage. Spodbuja še delovanje žolča in s tem pospešuje prebavo maščob.

Priporočljiv je po obroku, zlasti, če ta vsebuje veliko maščob, saj blaži občutek težkega želodca. Dober je tudi zjutraj in tako že na začetku dneva spodbudi prebavo.

Metin čaj je dobrodošel za vse, ki se soočajo s stresom, tako kot kamilični čaj pa zaradi sestave blagodejno vpliva na odpornost, kar je v jesenskem času zagotovo dobra novica.

FOTO: Mythja/Gettyimages

Zeleni čaj

V njem je veliko antioksidantov, zlasti katehinov, ki imajo močno protivnetno delovanje.

Spodbuja rast koristnih bakterij v črevesju in skrbi za zdravo črevesno floro, pospešuje presnovo in detoksikacijo, ublaži napihnjenost in niža tveganje za kronične črevesne bolezni.

Ker ima zaradi vsebnosti kofeina blago stimulativen učinek, ga ni dobro piti pozno popoldne in zvečer.

Bolje kot po obrokih, ga je uživati kakšno uro pred njimi, da bi telo maksimalno izkoristilo antioksidante in da hkrati ne bi oviral absorpcije železa iz zaužite hrane.