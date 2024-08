Kardiologinja razkriva, kaj piti zjutraj: Pomaga pri holesterolu in krvnem tlaku

Dnevna rutina in navade pomembno vplivajo na ljudi. Kaj jemo in pijemo, je pomembno za naše telo. Vse to že vemo. Če vam je mar za zdravje srca in dolgo življenje, se že od jutra seznanite s seznamom pijač, ki jih je dobro piti.

Kardiologi razkrivajo, kaj je najbolje piti zjutraj. Seveda priporočajo, da poskrbite za zadosten spanec, zdravo, uravnoteženo prehrano in skrbno izbiro tekočine, ki jo pijete.

Če analiziramo statistiko smrti, je razvidno, da je skoraj polovica smrti posledica bolezni srca in ožilja. Obstaja pa več načinov, za katere so strokovnjaki potrdili, da lahko zmanjšajo tveganje za nastanek težav s srcem, holesterolu, krvnem tlaku.

Kardiologinja dr. Meriel Jessup, direktorica Ameriškega združenja za srce, priporoča, da zgodaj zjutraj spijete zdravo pijačo.

Seznam pijač, ki jih priporočajo kardiologi za zdravo srce

Verjetno nihče ne bo presenečen, da je prva omenjena pijača na lestvici najkoristnejših pijač za srce voda. Ima izjemno pomembno vlogo: učinkovit transport kisika po arterijah, prebavo in absorpcijo hranil, vzdrževanje ustrezne telesne temperature, znebiti se škodljivih toksinov in odpadkov.

Prva stvar, ki jo morate narediti, ko se zbudite, je, da popijete kozarec negazirane vode. Poleg navadne vode dr. Mariel Jessup našteva še nekaj drugih pijač, s katerimi boste ob uživanju dejansko poskrbeli za zdravje in pravilno delovanje svojega srca.

Sadni in zelenjavni sokovi

Flavonoidi in polifenoli blagodejno vplivajo na naše zdravje. Varujejo pred visokim krvnim tlakom, boleznimi srca in ožilja, vnetji in celo možgansko kapjo.

Te sestavine najdemo v svežih sadnih sokovih. Kardiologinja še posebej priporoča, da v svojo jutranjo rutino vključite sokove in smutije iz malin, borovnic, grozdja, brusnic, robidnic in pomaranč. Pitje zelenjavnih napitkov, predvsem sokov korenja, zelene in ohrovta, je odlična podpora ne le srcu, ampak tudi celemu telesu.

Zeleni čaj

Po podatkih, ki jih je objavil Nutrition Review, so v državah jugovzhodne Azije znanstveniki odkrili povezavo med zmanjšanim številom srčno-žilnih bolezni in rednim pitjem zelenega čaja.

Če se ga navadite piti zjutraj, lahko tudi pomaga znižati raven slabega holesterola (LDL). Poleg tega je ta pijača dobro gorivo za možgane. Izboljšuje kognitivne sposobnosti, upočasnjuje proces staranja in se uporablja celo pri zdravljenju demence. Učinki pogostega pitja v kombinaciji z zdravim načinom življenja lahko presežejo vaša pričakovanja.

Grenko sladko

Uživanje kave v zadostnih količinah zmanjša tveganje za srčno popuščanje. Kardiolog trdi, da lahko blagodejno vplivata že dve skodelici na dan. Navedene količine pa ne smemo prekoračiti zaradi kofeina, ki ga vsebuje kava, saj lahko v presežku povzroči na primer glavobole, nespečnost, aritmijo ali tresenje mišic.

Piti nekaj zdravega zjutraj na tešče pozitivno vpliva na vaše telo in prebavo. Tukaj je še nekaj najboljših možnosti:

Voda z limono: Kozarec tople vode z limono pomaga pri prebavi, spodbuja metabolizem, hidrira telo in deluje alkalno, kar lahko uravnoteži pH vrednosti v telesu.

Zeliščni čaji: Zeliščni čaji, kot so kamilični, metin ali ingverjev, so odlični za pomirjanje želodca, zmanjšanje vnetij in spodbujanje prebave.

Topla voda: Preprosta topla voda pomaga prebuditi prebavni sistem, spodbuja peristaltiko črevesja in pomaga pri izločanju toksinov iz telesa.

Jabolčni kis: Kozarec vode z dodatkom ene žlice jabolčnega kisa lahko pomaga pri uravnavanju prebave, podpira zdravo raven sladkorja v krvi in spodbuja presnovo.

Aloe vera sok: Aloe vera je znana po svojih protivnetnih lastnostih in je odlična za podporo prebavi, hidraciji in splošnemu počutju.

Kokosova voda: Naravna kokosova voda je bogata z elektroliti in hidrira telo, hkrati pa podpira prebavo.

Pomembno je, da izberete tisto pijačo, ki najbolj ustreza vašim potrebam in okusom ter da jo vključite v svojo jutranjo rutino za optimalno zdravje.