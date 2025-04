Raj doma: ustvarite domačo galerijo (FOTO)

Kako obesiti slike, da bo videti lepo? Najprej izmerite površino, ki jo boste namenili domači galeriji. Če boste vedeli, koliko prostora imate, boste preprečili neželene luknje v steni zaradi napačno postavljenih žebljev. Ko imate mere, na tla postavite papir ali karton enake velikosti.

Nanj postavljajte fotografije ali umetnine, ki jih nameravate obesiti na steno. Ko boste zadovoljni s postavitvijo, obrišite okvirje s papirjem. Na mestih, kjer bodo viseli, narišite piko – skoznjo boste narisali točke za žeblje, ko boste karton oziroma papir postavili na steno, to bo nekakšna šablona.

V okvir lahko daste vse, kar vaši družini nekaj pomeni. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Eno zlatih pravil postavitve večjih okvirjev (več kot 10 x 10) je razdalja najmanj 7 cm med vsakim. Na tak način se stena ne bo zdela prenatrpana. Seveda je razdalja lahko manjša, če imamo majhne okvirje.

Slike razporedite po barvah. Če gre za družinske fotografije, ločite v dve galeriji črno-bele in barvne ali tiste, ki so posnete v naravi in tiste v studiu. Skupaj naj bodo fotografije oziroma slike, ki so si podobne po barvah, načinu fotografiranja ali občutku.

Fototrak, portret na tekstilu ali skulptura bodo galerijo dodatno popestrili.

Za začetek največja

Razporejanje slik je najlažje začeti tako, da se najprej odločite, kam boste postavili največjo. Nadaljujte z drugo največjo, nato pa manjše okvirje razporejajte okoli teh dveh. Najlepše deluje, če je največji kos rahlo proč od sredine ali na enem od skrajnih koncev. Drugi največji kos postavite diagonalno od največjega.

Igrajte se z velikostmi okvirjev. FOTO: Tomap49/Getty Images

Da bo galerija bolj zanimiva, se igrajte z navpičnimi in vodoravnimi postavitvami, nekateri okvirji naj bodo postavljeni navpično, drugi vodoravno, saj bo tako galerija dajala občutek razgibanosti. Če so vaši največji kosi vodoravni, poleg postavite manjši navpični kos in obratno.

Ni nujno, da so vsi okvirji enaki. Tudi njihov slog je lahko popolnoma različen, vendar ne pretiravajte – izberite največ tri različne. Praktična izbira je kombinacija belih, črnih in lesenih okvirjev. Lahko se odločite tudi, da bo katera od razstavljenih slik brez okvirja. Fototrak, portret na tekstilu ali morda skulptura bodo galerijo dodatno popestrili. Ne pozabite, da obstajajo tudi okrogli okvirji.

Posnetki naj imajo neko rdečo nit. FOTO: Ondrooo/Getty Images

Kam sploh obesiti slike oziroma fotografije, da bo učinek kar največji? Vse je odvisno od tega, kako je opremljen vaš dom, izpostavljajo strokovnjaki za notranje opremljanje. Če imate doma hodnik z veliko prazno steno, ta kar kliče po tradicionalni galeriji družinskih fotografij. Ob jedilni mizi v sproščeni sodobni kuhinji bo lepo delovala na debel karton natisnjena velika družinska fotografija živih barv. Če imate v dnevni sobi dolgo nizko omaro, jo lahko založite s fotografijami v stoječih okvirjih. Ti so lahko črni, beli in srebrni, fotografije v njih pa črno-bele. Če imate raje mehke tone, natisnite fotografije v rjavih odtenkih.