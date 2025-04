Kobarid na udaru! Iz vozil tujcev so kradli gotovino

Policisti Policijske postaje Bovec so v ponedeljek obravnavali vlom v dve vozili v enem od kampov na območju Občine Kobarid. Po sedaj zbranih je neznani storilec v popoldanskih urah v kombiju, švicarskih registrskih številk našel in ukradel gotovino. S tem je storilec državljana Švice in Nemčije oškodoval za skupno 900 evrov. Prav tako je bilo na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec tudi iz drugega osebnega avtomobila odtujil gotovino in tako državljana Češke oškodoval za 60 evrov. Znakov vloma na vozilih ni bilo, zato sumijo, da niso bila zaklenjena ali pa je storilec našel shranjene ključe. Poleg tega je bilo še ugotovljeno, da je storilec iz predprostora počitniške prikolice v neposredni bližini ukradel kamero znamke Hivision in tako oškodovanki povzročil za okoli 200 evrov materialne škode. Okoliščine kaznivih dejanj Policija še preiskuje.

Policisti PU Nova Gorica pri tem ponovno opozarjajo, da je marsikatero od tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj moč preprečiti z upoštevanja osnovnih zaščitnih ukrepov. Na samozaščitno ravnanje namreč ne smemo pozabiti niti takrat, ko smo na na dopustu v novem okolju, kjer nas ne poznajo oziroma v krajih, kjer se giblje in zadržuje veliko ljudi, izhodiščih za izlete v gore, ogledi lokalnih znamenitosti, muzejih ipd.