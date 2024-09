S čajem nad viseči trebuh

Hujšanje je izziv, a tudi ko dosežete želeno težo, lahko na trebuhu vztraja maščoba. Trebušna je trdovratna, rečemo ji visceralna, nahaja se globlje kot druga, in sicer okoli trebušnih organov. Zato je nevarnejša, presežek lahko povzroči povečano tveganje za bolezni srca ali sladkorno bolezen. K sreči si lahko pomagamo, čarobne paličice sicer nimamo, treba je skrbeti za vzdrževanje telesne teže, kajpak s telovadbo, pa tudi zdravo izbiro živil in pijače, sem spadajo tudi čaji.

Vsebujejo veliko različnih antioksidantov in zeliščnih spojin, ki jih strokovnjaki povezujejo z različnimi koristmi za zdravje, nekatere vrste pomagajo tudi topiti maščobe na trebuhu. Tak je denimo zeleni čaj. Glede na izsledke raziskave iz leta 2022 so imeli udeleženci, ki so zaužili velike količine zelenega čaja (štiri ali več skodelic na dan), za 44 odstotkov manjše tveganje za razvoj trebušne debelosti kot tisti, ki tega čaja niso pili.

Zeleni velja za najbolj zdravega. FOTO: Miss_j/Getty Images

Raziskava je pokazala

Raziskava iz leta 2008 je pokazala, da so debeli udeleženci, ki so redno pili zeleni čaj, izgubili več teže kot drugi, študija iz leta 2009 pa, da lahko kombinacija uživanja zelenega čaja (ki vsebuje katehine, antioksidant, ki ga najdemo v listih) pomaga zmanjšati maščobo na trebuhu. Katehin je povezan s pospeševanjem metabolizma.

Oolong spada med najbolj zdrave čaje, pravijo mu tudi ubijalec maščob. Vsebuje polifenole, ki so povezani s pospeševanjem metabolizma in zmanjšanjem trebušne maščobe. Raziskava na živalih je pokazala, da lahko polifenoli v zelenem, črnem in oolong čaju pomagajo zmanjšati visceralno maščobo. In že smo pri črnem čaju: polifenoli v njem lahko pomagajo zmanjšati telesno težo in tudi visceralno maščobo. Sodelujoči v raziskavi iz leta 2014, ki so tri mesece vsak dan pili tri skodelice črnega čaja, so opazili večjo izgubo teže in zmanjšanje obsega pasu v primerjavi s tistimi, ki črnega čaja niso pili. Tudi beli čaj pospešuje metabolizem in povečuje oksidacijo maščob, kar lahko pomaga pri izgubi teže in tudi zmanjšanju visceralne maščobe.

Še eno vrsto čaja omenimo, in sicer pu erh, ki se lahko pohvali s številnimi za zdravje koristnimi lastnostmi in so ga v več raziskavah povezovali z izgubo teže ali maščobe. V povezavi z gibanjem sproža in spodbuja razgradnjo maščobnih zalog v telesu, zato je zelo primeren pri hujšanju, saj učinkovito tanjša maščobne obloge pri ljudeh med 40. in 50. letom starosti. Prav tako znižuje raven LDL holesterola, trigliceridov in sladkorja v krvi.