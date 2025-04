Plohe, nevihte in sonce: poglejte, kakšno vreme nas čaka med prazniki (FOTO)

Velikonočni prazniki letos prinašajo precej raznoliko vremensko podobo. Kot sporočajo z Agencije RS za okolje (ARSO), bomo v prihajajočih dneh pod vplivom toplega in vlažnega jugozahodnega vetra, ki bo prinašal več oblakov in padavin predvsem na zahodu države, medtem ko bo vzhodni del Slovenije deležen več sončnega vremena.

Danes na vreme pri nas vpliva ciklon z vremensko fronto, ki bo čez dan prešla naše kraje. Prej se bo ob morju krepil jugo, v notranjosti Slovenije veter južnih smeri, ki bo najbolj izrazit po nižinah Štajerske in Prekmurja. Prehod fronte bodo spremljale plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Padavine in veter bodo do večera postopoma ponehali. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 20 °C.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v vzhodnih krajih. Čez dan bodo predvsem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji možne plohe. Ponekod bo zapihal šibak jugozahodni veter. Najnižja jutranja temperatura bo od 5 do 11, najvišja dnevna pa od 14 do 18 °C.

V soboto in nedeljo bo toplo

Tudi v soboto bo na zahodu ostalo večinoma oblačno, drugod pa dokaj jasno s spremenljivo oblačnostjo. Čez dan bodo predvsem ob gorskih pregradah zahodne Slovenije nastale kratkotrajne plohe. Spet bo zapihal jugozahodni veter, ki bo na severovzhodu vztrajal tudi v noči na nedeljo. Dnevna temperatura bo v večjem delu Slovenije malo pod 20 °C.

Zelo podobno bo v nedeljo, ko bo še za odtenek več jasnine. Tudi na zahodu bo verjetnost padavin manjša. Jugozahodnik se bo še nekoliko okrepil. V noči na ponedeljek bo od zahoda naraščala koprenasta oblačnost, a bo kljub temu prevladovalo večinoma sončno vreme. V popoldanskem času bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Nekoliko topleje bo, saj se bo v nedeljo in ponedeljek segrelo malo nad 20 °C.