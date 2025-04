Ljubezen brez meja: naša pevka priznala, da jo privlačijo tudi ženske

Priljubljena pevka Senida Hajdarpašić (40), znana kot Senidah, je v intervjuju spregovorila o tem, da ne izbira partnerjev glede na spol – pomembna sta ji oseba in povezanost, ne pa to, ali gre za moškega ali žensko.

»Ali si želim ženo in otroke, moža in otroke ...? Če Bog da!« je odgovorila Senidah, ki je zaslovela s hiti, kot so Mišići, Delija in Level.

Dodala je, da je izjemno hvaležna za svoje življenje: »Sem srečna ženska. Delam tisto, kar imam rada, in vsak dan sem hvaležna, ker se ukvarjam z glasbo. Skoraj vse, o čemer sem sanjala, se mi je že uresničilo.«

Na vprašanje gledalke, ali je imela intimne odnose tudi z ženskami, je Senidah sproščeno odgovorila: »Zakaj koga to sploh zanima? Mogoče je gledala prejšnjo oddajo, kjer sem o tem že govorila. Kaj pa vem ... Morda se je od takrat kaj spremenilo? Veš, kako je ... Daj, kar daš! Ljubezen je ljubezen. Mene ne zanima – pomembno je, da je iskreno,« poroča kurir.rs.

