Študenti še vedno blokirajo nacionalko: osrednji Dnevnik brez voditelja (VIDEO)

Več sto študentov v Beogradu in Novem Sadu od ponedeljka zvečer blokirajo sedeža srbske in vojvodinske javne radiotelevizije RTS in RTV. Gre za še enega v vrsti protestov pred javnima medijema v zadnjem času zaradi nezadovoljstva nad njunim poročanjem o študentskih protestih, poročajo srbski mediji.

Udeleženci protesta zahtevajo razpis za nove člane sveta Regulatornega organa za elektronske medije (REM) ali ukinitev RTS-a. Ob tem poudarjajo, da bodo z blokado nadaljevali, dokler ne bo izpolnjena vsaj ena od teh zahtev.

Policija je morala v sredo zjutraj pospremiti zaposlene na RTS do stranskega vhoda v stavbo. Po poročanju novinarja agencije Beta, ki ga povzema Radio 021, so okoliške ulice zaprte z ograjami in zabojniki, ki so postavljeni na cesto, kar onemogoča promet.

Jutranjega programa ni, Dnevnik brez voditelja

Dogodki so že vplivali na običajno oddajanje javne televizije. Ob šestih zjutraj se ni začel jutranji program, ki je sicer na sporedu, medtem ko je bil osrednji Dnevnik predvajan brez voditelja – zgolj z vnaprej pripravljenimi prispevki.

Napetosti med civilno družbo in javnimi institucijami se v Srbiji tako ponovno stopnjujejo. Protest pred RTS-om ni osamljen dogodek, temveč del širšega vala nezadovoljstva z medijskim poročanjem in delovanjem regulatorjev, ki ga številni označujejo za politično motiviranega. Protestniki napovedujejo nadaljevanje zasedbe ključnih točk, dokler ne bodo zaslišani.