Razbijamo mite! Pravilo petih sekund, nesnažni javni WC, mikrovalovna pečica ...

Uživanje čokolade povzroča mozolje. Če spite z mokrimi lasmi, se boste prehladili. Rentgenski žarki povečajo tveganje za nastanek raka. Verjetno ste vse to že slišali, ampak ali veste, ali gre za mit ali resnico?

Mit 1: Javna stranišča prenašajo okužbe in bolezni

Vsi vemo, da si moramo po izhodu iz stranišča umiti roke. Toda mnoge od nas skrbi, da je samo sedenje na straniščni školjki dovolj, da se okužimo z okužbo ali boleznijo.

Čeprav je to mogoče, so možnosti izredno majhne. Večja je verjetnost, da boste za okužbo ali boleznijo zboleli nekje drugje na javni toaleti! Druge površine – kot so umivalniki, pulti in kljuke na vratih – so prav tako lahko dom neprijetnim bakterijam.

Pravzaprav bo nepoškodovana koža na vaši zadnjici verjetno prenesla manj mikrobov v telo kot roke, na katerih je večja verjetnost majhnih ureznin in prask, z njimi pa se dotikate oči, nosu ali ust. Temeljito umivanje rok z milom in vodo je najboljša preventiva.

Mit 2: Mikrovalovna pečica je slaba, ker uniči hranila

Mikrovalovne pečice segrevajo hrano s stimuliranjem njenih molekul. Ta energija se pretvori v toploto. Čeprav je res, da mikrovalovne pečice proizvajajo elektromagnetno sevanje, to ni povezano s škodljivimi vrstami sevanja, kot je jedrsko, in ne povečuje tveganja za raka.

Kljub temu so zaradi varnosti mikrovalovne pečice izdelane s ščiti in zasloni, ki zadržijo sevanje. Če so vrata polomljena ali se ne zapirajo pravilno, napravo peljite na servis ali kupite novo.

Znanstvenih dokazov, ki bi nakazovali, da kuhanje hrane v mikrovalovni pečici zmanjša raven hranil, ni. Vse oblike kuhanja do neke mere zmanjšajo ali spremenijo vsebnost hranil, glavni dejavniki so temperatura, čas in način kuhanja. Ker je čas kuhanja v mikrovalovni pečici navadno krajši, se po tej logiki izgubi manj hranilnih snovi.

Mikrovalovna pečica ni škodljiva - mit je razbit. FOTO: Thinkstock Getty Images/istockphoto

Da bi ohranili čim več hranil, dodajte v posodo ali skledo zelo majhno količino vode. Hrano boste tako poparili od znotraj. Bodite previdni s paro, ko odprete posodo.

Mit 3: Spanje z mokrimi lasmi bo povzročilo prehlad

Ne morete se okužiti z virusom tako, da greste spat z mokrimi lasmi. Ni dovolj, da ste mrzli ali vlažni – za okužbo morate dejansko priti v stik z virusom!

Če ste nagnjeni k aknam, raje ne spite z mokrimi lasmi, se na mokri blazini bolj verjetno razmnožujejo bakterije. V tem primeru tudi zamenjajte prevleko vzglavnika vsakič, ko si umijete lase.

Mit 4: Pravilo petih sekund

Ste že kdaj videli nekoga, ki mu je na tla padel kos hrane, ki ga je hitro pobral in pojedel? Saj ima 5 sekund časa, preden na hrano pridejo bakterije, kaj ne?

No, »pravilo petih sekund« je popoln mit! Ne traja 5 sekund, da bakterije skočijo na odvrženo hrano – to se zgodi v trenutku. Možnost, da na tleh ni bakterij, pa je zelo majhna.

Da bi se izognili boleznim, je bolje, da ste previdni in vso hrano, ki vam je padla na tla, zavržete ali skrbno umijete.

Mit 5: Če se opečete, uporabite led

Raziskave kažejo, da hlajenje manjših opeklin z ledom lahko povzroči več škode kot koristi. Izjemno nizke temperature namreč lahko povzročijo ozebline, ki še dodatno poškodujejo površino kože.

Prevleko vzglavnika zamenjajte vsakič, ko si umijete lase. FOTO: Shutterstock

Izogibajte se tudi mastnim domačim zdravilom, kot sta maslo ali majoneza, saj lahko zadržijo toploto, kar pomeni, da koža še naprej peče.

Na opečenem mestu je najboljše uporabiti tekočo hladno vodo in nekaj minut držati opečeno mesto pod pipo. Vzamete lahko zdravila za lajšanje bolečin in na opeklino nanesete antibiotično mazilo, da zaščitite območje pred mikrobi. Vse skupaj ohlapno zavijte v gazo.