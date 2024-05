Primož Peterka in Renata Bohinc sta lahko ponosna, njuni hčerki je uspelo (FOTO)

Primož Peterka in Renata Bohinc imata tri otroke, sina Maja ter hčerki Gajo in Stelo. Najstarejša hčerka Gaja je v teh dneh dočakala pomemben trenutek v svojem življenju. Imela je maturantski ples. Ponosna Renata je delila nekaj fotografij tega lepega dogodka, ki pa se ga je udeležil tudi Primož Peterka.

Kot smo marca pisali v reviji Suzy, je bila Gaja dijakinja zadnjega letnika ekonomske gimnazije v Kranju. Več kot očitno je, da je po mami podedovala lepotne gene. Z njo sta tudi že ustvarili modno zimsko pravljico. Do zdaj sta že večkrat skupaj pozirali za različne naročnike.

Mlajša hčerka je dijakinja prvega letnika srednje frizerske šole, Maj pa je, kot je dejala Renata, študent novinarstva na Fakulteti za družbene vede. Renata pravi, da je že od malega govoril, da bo športni novinar, to željo pa je tudi uresničil, saj že piše članke. »Na to pot se ni podal zaradi očeta, temveč je od mladih nog rad spremljal šport in ta strast ga še ni zapustila. Res je čudovit in odrasel fant,« je dejala.