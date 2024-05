Plačna reforma gre h koncu. To je poslancem zagotovil premier Robert Golob

Pogajanja o plačni reformi so po besedah predsednika vlade Roberta Goloba v zaključni fazi. Kot je pojasnil na včerajšnji seji državnega zbora, si želi, da bi jim jih do poletja uspelo zaključiti. Premierja je o plačah v javnem sektorju spraševal poslanec SDS Zvonko Černač.

Opozicija opominja, da obljube ostajajo neizpolnjene. Nihče v javnem sektorju ne sme imeti nižje plače od minimalne. Predsednik vlade miri, da so razmere glede migracij pod nadzorom.

»Po dveh letih vaše vladavine polovica javnega sektorja stavka ali je stavkala, druga polovica pa se na stavko pripravlja,« je dejal poslanec. Opozoril je, da obljube ostajajo neizpolnjene, ljudje pa čakajo v vrstah, naj bo to v bolnišnicah ali pred upravnimi enotami. Premierja je spraševal, kdaj bo prevzel odgovornost za stanje, »da ljudje ne morejo normalno do storitev, za katere vsak mesec prispevajo prek davkov in prispevkov«.

Golob je pojasnil, da se pričakuje, da bodo do konca tega meseca pogajanja na stebrih, vključno z zdravstvenim sistemom, pripeljali do zaključka in bi pogajanja do poletja zaključili. »Verjamem, da bo ta načrt uspešen, če se ne bo vmes poskušal rušiti na različne načine,« je dejal. Ob tem je ocenil, da imajo nekatere stavke – pa ne tista na upravnih enotah – mogoče bolj funkcijo, »da vzbujajo pozornost, kot pa da bi dejansko naslavljali najbolj pereče probleme«.

Ob tem je poudaril, da je ključno izhodišče plačne reforme, da nihče v javnem sektorju ne more imeti plače, ki bi bila nižja od minimalne. Tudi pri dinamiki izvedbe plačne reforme bo odpravljanje na tem segmentu imelo prioriteto, je zagotovil. Spomnil je še na dogovor s sindikati, zaradi katerega do septembra letos ne morejo vstopati v nobene parcialne dogovore. Tega se bodo držali.

Dodal je še, da je treba vse skupine naslavljati enakovredno, je pa to po njegovih besedah težko, ker vsaka od njih vidi sebe kot nekoga, ki si »iz kateregakoli razloga bolj zasluži in je bolj enakovredna«. Ponovil je, da se bo popravek plač zgodil za vse naenkrat, tako za negovalce, medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre in tudi zdravnike. Da je treba vse spremembe izpeljati naenkrat, pa po njegovih besedah vedo tudi zato, ker so lani prisluhnili upravičenim zahtevam mladih zdravnikov za dvig njihovih plačnih razredov.

»Ni tako enostavnih rešitev, kot jih poskušajo sedaj nekateri poslanci prodati javnosti. Če bi bile stvari tako enostavne, bi bile že zdavnaj, verjetno v vašem mandatu izvedene,« je še odgovoril Černaču.

Po oceni vlade je treba vse plačne spremembe v zdravstvu obravnavati naenkrat. FOTO: Leon Vidic

Italija za jesen pripravlja nove ukrepe, s katerimi bodo zaostrili nadzor na meji s Slovenijo, pa je v poslanskem vprašanju glede migracij premierju Robertu Golobu zatrdil Branko Grims (SDS). Predsednik vlade je te navedbe označil za »popolne izmišljotine«, zatrdil, da so razmere pod nadzorom, opoziciji pa očital strašenje ljudi. Kot je poudaril, je meja med Slovenijo in Italijo bistveno bolj prepustna kot v primeru Avstrije, ki že dolgo izvaja nadzor na svojih mejah.