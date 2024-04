Hrana za zdrave oči

Zdravje oči se začne na krožniku, prehrana ima namreč velik vpliv nanj. Maščobne kisline omega-3, lutein, cink, vitamini A, B6, B9, B12, C in E preprečujejo bolezni oči, povezane s starostjo, kot sta degeneracija rumene pege in siva mrena. Omenjena hranila najdemo v zeleni zelenjavi, denimo špinači, v ribah (tunina in losos) ter jajcih, oreščkih, citrusih in fižolu. Uravnotežena prehrana ohranja zdravje celotnega organizma in pomaga ohranjati zdravo težo ter tako zmanjšuje tveganje za bolezni, povezane z debelostjo, kot je sladkorna bolezen tipa 2, ki je eden glavnih vzrokov za slepoto pri odraslih.

Kajenje škodi zdravju, tudi očem. Kdor kadi, ima večje tveganje za razvoj sive mrene in degeneracijo rumene pege, tudi za poškodbe vidnega živca.

Oči moramo zaščititi pred (močnim) soncem, nosimo kakovostna sončna očala, in sicer taka, ki ščitijo oči pred UVA- in UVB-žarki. Če jih pogosto izpostavljamo škodljivemu ultravijoličnemu sevanju, se povečajo možnosti za razvoj sive mrene in degeneracije rumene pege. Odlična so polarizacijska očala, ki zmanjšajo odboje svetlobe od drugih površin. Oči zaščitimo z zaščitnimi očali pri vsakem delu, pri katerem bi nam lahko kaj padlo vanje.

Sončna očala niso le modni dodatek. FOTO: Getty Images

Če nosimo leče, smo pozorni na higieno pri odstranjevanju in vstavljanju: roke morajo biti čiste, umite, leče pravilno shranjujemo in jih redno menjamo.

Rutinski pregledi lahko odkrijejo bolezni, kot je glavkom.

Pomembni so redni pregledi pri okulistu, po 40. letu enkrat na leto; to ne velja le za odrasle, ampak vse, tudi otroci naj bi obiskovali okulista, saj lahko rutinski pregledi odkrijejo bolezni, kot je glavkom, ki običajno nima simptomov. Pomembno je, da bolezen odkrijemo pravočasno, saj je zdravljenje vedno uspešnejše v zgodnjih fazah, in to velja za večino bolezni oči.

Okulista seveda obiščemo tudi, če se nam je poslabšal vid, če opazimo, da so črke zamegljene, če nas oko boli, je rdeče, saj je to lahko znak bolezni. Težave z vidom so vse pogostejše pri ljudeh, ki dolgo preživijo pred računalnikom, zato so simptomi, kot so pekoče oči, zamegljen vid, glavoboli in težave z branjem, vse pogostejši. Prekomerno gledanje v zaslon računalnika ali mobilnega telefona lahko povzroči naprezanje oči, težave pri ostrenju na daljavo, zamegljen vid, glavobole, suhe oči, bolečine v vratu, hrbtu in ramenih.

Kdaj ste bili zadnjič na pregledu? FOTO: Inside Creative House/Getty Images

Strokovnjaki priporočajo pravilo 20-20-20, ki poskrbi, da se oči pri delu z računalnikom počasneje utrudijo: vsakih 20 minut dela z računalnikom za 20 sekund poglejte vsaj 20 metrov daleč. Tako se sprostijo oči in očesne mišice za bližinski vid.