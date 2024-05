Slavna tenisačica ušla z očetom. Vsepovsod je dolžna denar, zdaj pa krade stvari?

Nekdanja italijanska teniška igralka Camila Giorgi (32) je v središču škandala, saj so odkrili, da je mesece živela v vili v bližini Firenc in da je iz nje odnesla kup dragih starin, ki jih ni plačala. Lokalni časopis Corriere della Sera je objavil pričevanje razburjene lastnice hiše, v kateri je živela Camila.

»Ne samo, da sta brez besed odšla in za seboj pustila šest mesecev neplačane najemnine, z njima je izginila tudi polovica pohištva. Perzijske preproge, luksuzno pohištvo, stara starinska miza, težka 500 kilogramov ... Tu govorimo o škodi v vrednosti med 50 in 100 tisoč evri,« je povedal lastnik vile.

»Pisal sem njenemu očetu, da mi morajo vrniti stvari, on pa mi je odgovoril, da gre za predmete majhne vrednosti ...« je pojasnil.

V preteklem obdobju se je pogosto pisalo o Italijanki, ki je nenadoma zapustila tenis po štirih osvojenih naslovih in po izrazitih uspehih na največji sceni, med drugim tudi v četrtfinalu Wimbledona leta 2018 in v četrtfinalu OI v Tokiu leta 2021. Camila Giorgi je nenadoma končala kariero, potem ko so ugotovili, da je v preiskavi pristojnih finančnih organov, ker je dolgovala denar za davke, italijanski teniški zvezi pa naj bi dolgovala 500.000 dolarjev. Pojavili so se tudi očitki, da je ponaredila potrdilo, da je bila cepljena proti covidu.

Lastnica vile, v kateri je bivala tenisačica, se z dolgovi do države ne ukvarja preveč. Samo zahteva plačilo, kolikor potrebuje. »Ne vem, ali je res in koliko denarja dolguje državi, vem pa, kaj nam dolguje. To, kar so vzeli iz hiše, je del mojega življenja in življenja moje mame. Hočem nazaj,« poroča mondo.rs.