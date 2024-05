Sovoditeljica Romiha spet s harmoniko in lastno skladbo (Suzy)

Majči Bobnar se mnogi gotovo spomnite kot Marilyn Monroe, ki jo je upodobila v istoimenskem videospotu s skupino Čuki, ki je bila velik hit. Tokrat je prvič posnela lasno skladbo Maja rada nagaja, v kateri opeva svojo nagajivost, a tudi, da ji 'moška' dela, kot so menjava gume ali olja pri avtomobilu, ne povzročajo nobenih težav. Avtorja pesmi sta nekdanja zakonca Miha Hercog in Saša Lendero, ki na glasbeno ustvarjalnem področju ostajata odličen tandem.

Videospot za svoj prvenec je Majči posnela pod okriljem produkcije Pavec in njenega režiserja Janija Pavca, posneli so ga v sodelovanju z DJ Yocom na luksuznem posestvu gradu Truzturn v Kamniku, drugi del na posestvu ljubezni v Skednju. Pesem si je podarila za okrogli jubilej, ki ga je proslavila v družbi družine in številnih glasbenih prijateljev v znani ljubljanski gostilni Košir v Tacnu. In mnogi so ostali odprtih ust, ko je zapela svojo novo pesem ter napovedala vrnitev na glasbene odre.

V videospotu se vozi s tem rdečim lepotcem FOTO: osebni arhiv

Takole je pred 11 leti igrala na harmoniko in s Čuki pela o Marylin Monroe. FOTO: osebni arhiv

Mi smo Majči pobarali, kje se je skrivala celo desetletje? »Nisem se skrivala, ukvarjala sem s čisto drugimi stvarmi, z izrazno fotografijo in reklamami za različna podjetja. Vse do pred kratkim sem bila zaposlena v nekem podjetju in skoraj čez noč sprejela odločitev, da dam odpoved. Direktor, s katerim ostajava v dobrih odnosih, je to razumel in me podprl na moji glasbeni poti,« nam je razkrila.

Z družino Janija Pavca se je pred štirimi meseci potepala po ZDA. FOTO: osebni arhiv

Potem se je vse odvijalo hitro. Ko je pesem že posnela, je ugotovila, da brez Janija Pavca ne more, čeprav je sprva želela s pesmijo presenetiti tudi njega. Vseeno je za njeno potezo vedelo zelo malo ljudi, le ekipa, s katero so spot posneli in se pri tem zelo zabavali. »Čutila sem, da pogrešam glasbo, a je ob obilici dela ostajala nekje v ozadju. Dokler nisem za ves mesec obležala. Takrat sem se vprašala, zakaj ne bi delala tega, kar me srčno veseli in česar si želim. Moje poslanstvo je, da ljudi razveseljujem, jih spravljam v dobro voljo in jim dajem energijo,« nam je razkrila.

Majči Bobnar je praznovala 30. rojstni dan FOTO: osebni arhiv

A pevka se še vedno izobražuje: trenutno na Gea Collegu študira ekonomijo, na Biotehniški šoli je pridobila izobrazbo kmetijsko-podjetniške tehnice, hkrati je še vzgojiteljica predšolskih otrok. Rada ima živali, kmetijska mehanizacija ji ni tuja, in če se le da, z veseljem sede na traktor. Ob njenem rojstnodnevnem jubileju so se ji pridružili številni znani Slovenci: Dragan Bulič, Jože Potrebuješ z ženo Andrejo, Miha Hercog, ki je pripeljal s seboj Damjana Murka, prišla sta Nuška Drašček in Kristijan, sin Helene Blagne, s katerim sta celo zaplesala. Obljubil ji je, da bo za njen naslednji okrogli jubilej prišel s harmoniko in ji zaigral nanjo.

Voščit sta ji prišla Dragan Bulič in njegov prijatelj Mladen Golub. FOTO: osebni arhiv

Majči pravi, da je presenečenje uspelo, zdaj upa, da bo lahko presenetila druge, ki jo bodo povabili na kakšno zabavo. Najbolj računa na vse Maje, ki jim je pesem pisana na kožo. Na zabavah bo z veseljem raztegnila meh katere od svojih petih harmonik. Na eni ima nameščen toter midi sistem, zvočni model, ki omogoča popolno imitacijo igranja naravnih inštrumentov, ki ji ga je za rojstni dan podaril Marijan Toter.