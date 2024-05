Tudi pri nas bodo delili lizike, obeta se pravi glasbeni spektakel

Najbolj znana glasbena znamka za mlade Lollipop, ki svoj slog gradi na prepoznavnem konceptu glasbenih uspešnic iz obdobja med letoma 2000 in 2010, je doslej osvojila srca več kot 100.000 obiskovalcev. Tokrat prvič prihaja tudi v Slovenijo, ko se bo 25. maja predstavila v idiličnem zgodovinskem okolju grada Mokrice, kjer bodo lahko obiskovalci zaplesali ob zabavnih animacijah, nagradnih igrah, promocijah ter simboličnih in res unikatnih darilih – lizikah. Med dosedanjimi dogodki so jim jih razdelili že več kot 80.000, s čimer je dogodek postal tudi dodatno prepoznaven. V zadnjih treh letih je Lollipop prerasel v mega spektakel, v sklopu katerega so organizirali 30 dogodkov v osmih hrvaških mestih in dosegli zavidljivo številko več kot 50.000 obiskovalcev ter naziv najhitreje rastoče hrvaške znamke v industriji glasbenih dogodkov. Blagovna znamka, ki nenehno raste, je postala prepoznavna po svojih glasbenih dogodkih na inovativnih in drugačnih lokacijah, kot so Medvedgrad, Muzej za umetnost in obrti, Sljemenski stolp in druge.