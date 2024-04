Biolog podal svojo razlago, kaj se je zgodilo z umrlimi na Titaniku

Odkar je Titanik pred več kot stoletjem potonil na dno severnega Atlantika, je velika večina tistih, ki jih je ogromna ladja potegnila s seboj na dno, še vedno pogrešanih in mnogi se sprašujejo, kako je to mogoče in kaj se je z njihovimi trupli zgodilo.

V preteklih letih in desetletjih so seveda strokovnjaki že večkrat povedali, da so večino mehkih delov teles pozobale ribe in drug morski živelj, na okostjih pa so našle dom školjke in druge živali, prekrilo jih je kamenje in podobno. Zdaj pa je svojo teorijo o tem, kje so pogrešana trupla nesrečnih potnikov, dodal še morski biolog in zgodovinar James Delgado, ki meni, da tako veliko ljudi niso našli zato, ker so še vedno v ladji in bodo v njej tudi ostali.

Tragedijo je preživelo 706 ljudi, med njimi Millvina Dean. FOTO: Simon Kreitem/Reuters

»Seveda ne govorim o truplih, naj to takoj razjasnim. Po tolikem času je v prostorih ostala neka oblika pokojnih, ki se je na neki način spojila z ogrodjem ladje, s pohištvom in drugimi predmeti v njej. Mehka tkiva hitro razpadejo, v slani vodi pa se precej hitro stopijo tudi trda, kot so zobje in kosti in delci plavajo naokoli, dokler se nekam ne usidrajo in tam ostanejo. To je to, kar menim, da se je zgodilo s tistimi, ki jih nikoli niso našli. In jih tudi nikoli ne bodo,« pravi Delgado, ki se je tudi sam že večkrat spustil do razbitin nekoč mogočne ladje.

»Videli smo čevlje in oblačila, oboje je bilo v več primerih postavljeno tako, kot da je v njih oseba, a te ni bilo, vsaj ne več, postali so del ladje, v kateri so ostali ujeti,« je še dejal znanstvenik.