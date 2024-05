Za kolesarje bo odslej skrbela Štrekna, pot vodi tudi skozi enega od predorov

Danes bodo slovesno odprli še zadnji, 9,4 kilometra dolg odsek nekdanje železniške proge, zdaj preurejene v prijazno kolesarsko pot, imenovano Štrekna. Že več let je sicer odprt odsek od Gornjega Doliča do Slovenj Gradca in Dravograda. Novi odsek poteka od Velenja do Gornjega Doliča, vije pa se tudi skozi slikovito sotesko Huda luknja.

Za družine urejena kolesarska pot FOTOGRAFIJI: Dejan Vodovnik

Trasa nekdanje proge, preurejena v do družin prijazno kolesarsko pot, se je tudi letos, tako kot že dvakrat doslej, prelevila v obsežen oder ter prizorišče, kjer so se minuli konec tedna na devetih lokacijah predstavili različni kulturniki s tega območja. Da kolesarska infrastruktura s pridihom zgodovine nekdanje mislinjske železniške proge in panoramo Pohorja ter Uršlje gore ponuja platformo in stičišče za povezovanje, pa so tudi s tokratnim Dnevom ljubiteljske kulture na Štrekni dokazali številni ustvarjalci, ki delujejo pod okriljem ljubiteljske kulture in so se odzvali na povabilo k sodelovanju na prireditvi.

Gradnjo kolesarske povezave sta finančno podprla Evropski sklad za regionalni razvoj in Sklad za podnebne spremembe. Svojo kvoto sta prispevali tudi Mestna občina Velenje in Občina Mislinja v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij.