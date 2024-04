Jagode večne mladosti: kaj so sibirske borovnice in zakaj so tako zdrave

Vsako jagodičevje je zdravo, saj ti plodovi vsebujejo številne antioksidante in druge snovi, ki koristijo zdravju. Vsaka vrsta slovi po značilnih učinkih, tako imenovane sibirske borovnice ali haskap jagode, ki uspevajo tudi pri nas, niso izjema, piše netmeds.com.

Dozorijo prej kot gozdne ali ameriške borovnice in vsebujejo več antioksidantov kot maline, brusnice, gozdne borovnice in črni ribez.

Imenujejo se tudi majske jagode ali medene borovnice, njihovi plodovi se po debelini razlikujejo glede ena vrsto, za vse pa velja, da so bogati z že omenjenimi antioksidanti, vitamini, mikro elementi (magnezij, železo, baker, jod). Zaradi izjeme vitaminske in mineralne sestave imajo sloves jagod večne mladosti.

Okusne so surove, njihov okus spomina na mešanico okusa malin, črnega ribeza in običajnih borovnic, iz njih lahko pripravite sok, namaze in druge jedi, poglejte pa, zakaj bi se morali z njimi pobliže spoznati.

Kaj sploh so haskap jagode?

Grmički, z latinskim imenom Lonicera caerulea uspevajo tudi v ekstremno mrzlih delih Evrope, Severne Amerike in Azije. Cvetovi so odporni na pozebo, saj jim ne škodujejo temperature, ki se spustijo od 10 do 14 stopinj Celzija pod ledišče.

Haskap jagode oprašujejo čmrlji, delno so tudi vetrocvetke. Cvetovi so drobni, belo rumeni, plodovi temnomodri in podolgovati.

Zdravilni učinki jagod

Sladko kise jagode so izjemno bogate s snovmi, ki uspešno premagujejo proste radikale in varujejo telo pred številnimi vnetnimi boleznimi, različnimi vrstami raka, krepijo odpornost in zavirajo staranje.

V njih so močno zastopani naravni pigmenti antocianini, ki učinkovito varujejo pred rakom debelega črevesja, dokazano pozitivno vplivajo na vid, saj ščitijo pred nastankom rumene pege in sive mrene.

Ob tem nižajo krvni tlak in skrbijo za zdravje srca ter ožilja. V sibirskih borovnicah je veliko kalija, kalcija in fosforja, s tem varujejo zdravje kosti in nižajo tveganje za revmatoidni artritis. Fenoli ohranjajo zdrava vsa telesna tkiva in omilijo oksidativni stres.

Snovi v korenini so koristne za diabetike, snovi v listih pozitivno vplivajo na zdravje jeter.

Znatna količina vitamina C viša odpornost, varuje kožo pred prezgodnjim staranjem, omili škodljive posledice delovanja sončnih žarkov na polt in spodbuja celjenje ran.

Jagode so dobre za uživanje, ko so povsem mehke in imajo kratek rok uporabnosti, lahko so dodatek smutiju, lahko se jih zamrzne ali pripravi kot sladoled.

Smuti iz haskap jagod

Sestavine:

skodelica svežih ali zamrznjenih haskap jagod

pol skodelice vrtnih ali gozdnih jagod

pol skodelice gozdnih borovnic

pol skodelice sojinega mleka

žlička medu

ena banana

peščica čia semen

Vse sestavine zmešajte v sesekljalniku in smuti deset minut ohlajajte v hladilniku.

Pozitivni učinki:

Smuti je super enostaven. V njem je zastopano različno jagodičevje, mnogi antioksidanti premagujejo učinke prostih radikalov in preprečujejo prezgodnje staranje, vitamin C krepi odpornost, omega tri maščobe pa med drugim pozitivno vplivajo na možgane.

Sladoled iz haskap jagod

Sestavine:

dve skodelici zamrznjenih haskap jagod

skodelica rjavega sladkorja (količino lahko zmanjšate)

ščepec soli

dve skodelici stepene smetane

skodelica polnomastnega mleka

Postopek:

Jagode zmešajte v sesekljalniku, dodajte sladkor in mleko.

Mešanico ročno vmešajte v stepeno smetano.

Maso nalijte v kalupe za sladoledne lučke ali manjše lončke in jo zamrznite.

Pozitivni učinki:

Ob pozitivnih učinkih jagod je tu še polnomastno mleko, ki je dobro za zdravje kosti.

Kaj pa sok iz haskap jagod oziroma sibirskih borovnic?

Iz sibirskih borovnic lahko nastane sok, ki krepi odpornost, s tem telo varuje pred virusnimi okužbami, kot sta prehlad ali gripa.

Tako kot celi plodovi tudi borovničev sok pomaga pri prebavnih težavah, laži simptome gastritisa, posebej priporočljiv je ob težavah z jetri, ledvicami ali mehurjem in drugimi deli sečil.

Deluje antipiretično, kar pomeni, da znižuje telesno temperaturo, ob tem ekstrakt iz haskap jagod pomaga pri pogostih krvavitvah iz nosa, sestavine iz njih pa krepijo stene vseh telesnih celic.