Pri devetdesetih poletel na rob vesolja: Bilo je neverjetno, spremenilo mi je življenje (FOTO)

Družba Blue Origin, ki je v lasti enega najbogatejših zemljanov Jeffa Bezosa, je po skoraj dveh letih pavze, za katero je bil kriv neuspešen testni polet brez posadke, na rob vesolja ponovno odpeljala turiste. Na krovu je bilo tokrat šest pustolovščine željnih posameznikov, med katerimi je bil tudi 90-letni Ed Dwight, upokojeni vojaški pilot. Dwight se je v zgodovino zapisal že leta 1961, ko ga je takratni predsednik John F. Kennedy izbral za prvega temnopoltega kandidata za astronavta, zdaj pa je postal še najstarejši človek, ki je kdaj poletel na rob vesolja.

Z leve: Sylvain Chiron, Ken Hess, Ed Dwight, Gopi Thotakura, Mason Angel in Carol Schaller

Raketa je poletela z Blue Originovega izstrelišča v bližini teksaškega mesta Van Horn.

Dwight se takrat ni odločil za kariero pri Nasi, je pa zgrabil priložnost zdaj, da se med zvezde poda kot civilist. »Prepričan sem bil, da tovrstne izkušnje ne potrebujem v svojem življenju, a po uspelem poletu lahko rečem, da je to nekaj, kar bi moral izkusiti vsak. Bilo je neverjetno in spremenilo mi je življenje, pogled nanj, vse. Presrečen sem, da sem dobil priložnost in mesto na Blue Origin,« je po vrnitvi na Zemljo dejal Dwight. Na poletu so mu družbo delali še vlagatelj tveganega kapitala Mason Angel, ustanovitelj francoske kraft pivovarne Sylvain Chiron, podjetnik Kenneth L. Hess, upokojena računovodkinja Carol Schaller in poklicni pilot Gopi Thotakura.

Čeprav je bila izkušnja razburljiva in nepozabna, je bila za telesa udeležencev tudi izredno naporna. Po vzletu je namreč plovilo, ki jih je poneslo proti cilju, doseglo hitrost, višjo od trikratnika svetlobne, kar je okrog 3500 kilometrov na uro, ko se je kapsula s šesterico na krovu ustavila sto kilometrov nad površjem Zemlje, pa so lahko izkusili tudi nekaj minut breztežnosti, kar je bil po njihovih besedah vrhunec celotne izkušnje. Navdušeni so bili seveda tudi nad razgledom s takšne višine, ko se je pod njimi odprl povsem nov pogled na domači planet.

Pred tokratnim poletom je Blue Origin v orbito decembra popeljal vesoljsko plovilo brez posadke, na katerem je bilo treba najprej urediti precej tehničnih težav, ki so jih zaznali med testnim poletom pred skoraj dvema letom. Takrat je raketa nedolgo po vzletu zagorela, menda zaradi napake na šobi motorja, so pozneje sporočili iz podjetja, a se je vsaj izkazalo, da pravilno delujejo vsi senzorji in naprave na kapsuli, ki jo je nosila raketa, saj so se na njej sprožili varnostni mehanizmi in kapsulo sprostili, da se je lahko umaknila od nevarnosti.